Jane Santos se convierte en Kamala Harris La actriz latina Jane Santos se transforma en Kamala Harris para el libro que acaba de lanzar la vicepresidenta. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Jane Santos viajó de su natal República Dominicana a Estados Unidos buscando un sueño, nunca imaginó que vería a una mujer convertirse en vicepresidenta y mucho menos que algún día le prestaría su voz. Ahora, está actriz es la encargada de darle vida a Kamala Harris en la versión en español del audiolibro Las verdades que sostenemos. "Me llena de una emoción increíble. El hecho de poder dar voz a una mujer que tiene una historia tan inspiradora como Kamala Harris", confesó a People en Español. "De verdad me llena de mucho orgullo, pero a la vez, es una responsabilidad muy grande porque tengo que llevar en la voz esa transparencia; transmitir esa calidez, esa firmeza que son, básicamente, los elementos que representan a una mujer como ella", agregó. "Tengo que exigirme mucho como ser humano y profesional para ser lo más transparente y eficaz posible con el mensaje que transmite, fuera de la admiración que siento por ella". Para esta actriz encarnar a Harris también le significó otras enseñanzas que considera valiosas. "A nivel personal, me dejó que la actitud debe ser siempre positiva contra cualquier adversidad que enfrentemos", dijo. "Kamala es una mujer que actúa con su mente, pero también con su corazón. Es decir, con la mente tiene la firmeza de tomar decisiones y mostrar carácter; pero a la vez, toma decisiones con el corazón; lo cual la hace la persona tan cálida que es. Por eso, creo que, principalmente a las mujeres, nos ha robado el corazón porque de una u otra forma nos vemos reflejadas en ella", mencionó. "Su historia tan inspiradora de padres inmigrantes, la vocación que tiene de servicio también es increíble". Image zoom Credit: Alberto Santillan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El trabajo vocal de esta productora y directora también ha servido para interpretar a otras mujeres que inspiran y son "de diferentes sensibilidades, geografías y etnias" como Michelle Obama, Isabel Allende y Melissa Gates, por mencionar sólo algunas; sin embargo, "lo que nos une a todas es ese amor por dar a los demás". Incluso, la propia experiencia de Santos es un ejemplo a seguir. "He tenido que derribar muchos obstáculos desde que llegué a Estados Unidos, poniendo siempre en alto mi latinidad; de donde vengo y quien soy". "No hay que rendirse, es enfrentarse a la vida, a lo que se presente, con los ovarios bien puestos", Jane Santos Image zoom Credit: Cortesía Kamala Harris y Penguin Random House "Hay que seguir adelante sin mirar hacia atrás. No importa lo que te pase, no importa la adversidad, lo que tengas que enfrentar, tienes que saber que tú puedes", advirtió. "No se rindan, se los dice una mujer que llegó aquí sin absolutamente nada; me refiero a nada de lo material porque si tenía todo dentro de mí, tengo el apoyo de mi familia y tengo la bendición de Dios siempre de seguir adelante. Sé que suena a cliché, pero no hay que rendirse, es enfrentarse a la vida, a lo que se presente, con los ovarios bien puestos". Jane Santos ha aprendido a "ser agradecida y humilde" al mismo tiempo; por ello, se siente feliz del prestigio como actriz de voz del que ahora goza. De hecho, ya está trabajando en otros proyectos como una serie de televisión, un videogame y un nuevo audiolibro. Las verdades que sostenemos ya está disponible para su adquisición.

