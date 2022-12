Jane Fonda recibe buenas noticias en su lucha contra el cáncer: 'Me siento tan bendecida' La actriz compartió detalles de su actual estado de salud tras una esperada cita con su oncólogo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de tres meses de anunciar que se le había diagnosticado un cáncer de linfoma no de Hodgkin, la actriz Jane Fonda por fin recibe buenas noticias. A través de sus redes sociales, Fonda reveló su cuerpo ya no presenta rastros de cáncer, reportó People. "La semana pasada, mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo descontinuar la quimio", escribió la estrella de 84 años en su cuenta de Instagram. "Me siento tan bendecida, tan afortunada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jane Fonda 2022 Pennsylvania Conference For Women Jane Fonda | Credit: Photo by Marla Aufmuth/Getty Images for Pennsylvania Conference for Women La actriz agradeció a sus seguidores por las oraciones, sus mensajes alentadores y buenos deseos desde que anunció su diagnóstico. "Les agradezco a todos ustedes que oraron y que me enviaron buenos deseos. Confiada de que eso jugó un papel en estas buenas noticias", expresó. Fonda reveló detalles de lo duro que ha sido sobrellevar el último tratamiento de quimioterapias, pero aseguró que ni eso la detuvo para abogar en favor de la Alianza Democrática sobre el cambio climático. "Estoy especialmente feliz porque, aunque mis cuatro tratamientos de quimio fueron relativamente fáciles para mí – solo un par de días de cansancio – la última sesión de quimio fue difícil y duró dos semanas, dificultando lograr cualquier cosa", confesó. Afortunadamente se recuperó y logró viajar a Washington, D.C. para unirse a la marcha para crear conciencia sobre el calentamiento del planeta. Fonda utilizó la misma red social para dar a conocer su padecimiento en septiembre. "Mis queridos amigos, tengo algo personal que les quiero compartir. He sido diagnosticada con cáncer de linfoma no Hodgkin y he empezado tratamientos de quimio. Este es un cáncer realmente tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada", escribió. Este tipo de cáncer se forma en el sistema linfático en personas de edad avanzada o con un sistema inmunológico débil. Una persona con este padecimiento puede vivir hasta cinco años, de acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jane Fonda recibe buenas noticias en su lucha contra el cáncer: 'Me siento tan bendecida'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.