Jane Fonda anuncia que padece cáncer y se está sometiendo a quimioterapia La primera actriz de 84 años compartió la noticia con el mundo a través de un post en sus redes sociales: "No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que puedo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mujer de la eterna belleza, Jane Fonda, padece cáncer. Así mismo lo ha anunciado la actriz de 84 años a través de un extenso mensaje en sus redes sociales. También muy optimista y esperanzador. "Tengo algo personal que contarles. He sido diagnosticada con un Linfoma NO-Hodgkin y he empezado los tratamientos de quimioterapia", informó. Jane Fonda Jane Fonda | Credit: (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Se mostró muy agradecida al conocer que su diagnóstico cuenta con un 80% de supervivencia y es un cáncer muy tratable en estos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se mostró tranquila al reconocer que cuenta con seguro médico y buenos doctores, lo que la convierte en una "privilegiada" en este caso. "El cáncer es un maestro y yo estoy prestando atención a todas las lecciones", expresó en este largo mensaje donde, una vez más, destaca su compromiso más absoluto con el medio ambiente. Aseguró que aunque tiene 6 meses de tratamiento por delante, no permitirá que esta situación "interfiera en mi activismo con el clima", prosiguió. La protección y cuidado del planeta se ha convertido en los últimos años en uno de sus principales proyectos de vida y así seguirá siendo.

