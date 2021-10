Jamie Lee Curtis habla públicamente sobre su hija transgénero La legendaria actriz asegura estar en un camino de aprendizaje sobre esta comunidad, para evitar cometer errores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado la hija de Jamie Lee Curtis se armó de valor para revelar a su famosa madre y a su padre, el director de comedia Christopher Guest, la realidad sobre su sexualidad. Pero a pesar de la aceptación de sus padres, tras confesar anteriormente que era bisexual, hubo algo que frenó a Ruby de enfrentar a su familia cara a cara. "[Me] daba miedo… el solo hecho de decirles algo sobre mí que no sabían", dijo la joven de 25 años a People. "Era intimidante, pero no estaba preocupada. Ellos me habían aceptado toda mi vida". Sin embargo, esta nueva revelación era distinta y las emociones estaban a flor de piel, por lo que decidió enviarle un mensaje de texto a su madre con su nueva confesión. "La llamé inmediatamente. No hace falta decir que hubo lágrimas involucradas", admitió la actriz. Jamie Lee Curtis, Ruby Guest Credit: ALEX J. BERLINER GUTTER/ABIMAGES Ruby le había revelado que era una mujer transgénero y su madre estaba lista para escuchar y aprender sobre ella. "Se trata de aprender una nueva terminología y palabras. Soy nueva en esto. No soy alguien que pretende saber mucho sobre el tema. Y me voy a equivocar, voy a cometer errores. Me gustaría evitar cometer grandes errores", dijo la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y a la par de su aprendizaje y proceso, ayudar a otras personas a aceptarse y saber que el cambio vale la pena. La actriz y su hija —editora de vídeos para youtubers— hablan sobre el proceso por el que han tenido que pasar y la importancia de tener un apoyo durante la transición. "Cuando tenía como 16 años, una amiga trans me preguntó mi género. Le dije, 'bueno, soy varón'. Luego lo pensaba. Sabía que era, quizá no Ruby, pero sabía que era diferente. Pero había tenido una mala experiencia en terapia, así que no salí como [trans] inmediatamente, cuando lo debí haber hecho. Entonces, siete años después, aún siendo Tom en ese momento, le dije a la persona que ahora es mi prometido que probablemente soy trans. Y me dijo: 'Te amo por quien eres'", explicó la joven. Halloween Kills Costume Party Premiere Credit: ABIMAGES Tras escuchar a su hija contar su historia, la actriz confesó que hacía muchos años que no la escuchaba pronunciar su 'nombre muerto' y que soltarlo al principio fue todo un reto. Pero hoy por hoy, tanto ella como su esposo continúan aprendiendo sobre su nuevo pronombre, aunque en ocasiones cometen errores. Jamie Lee Curtis asegura que en retrospectiva puede identificar algunos momentos que definitivamente fueron pistas no captadas sobre la orientación sexual de su hija, por lo que ahora desea ser un ejemplo y mejorar su entendimiento sobre esta comunidad. "Estoy aprendiendo mucho de Ruby. Sabía que Ruby había tenido un novio. Sabía que usaba la palabra bi[sexual]. Pero la identidad de género y la orientación sexual, eso son dos cosas separadas", explicó la actriz. "No estoy haciendo proselitismo, no estoy intentando imponerle algo a la gente. Simplemente estoy diciendo: 'Esta es la experiencia de nuestra familia'. Estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo. Así como es cuidar y amar y apoyar a su hermana mayor Annie, en sus caminos. Soy una estudiante agradecida. Estoy aprendiendo mucho de Ruby. La conversación continúa. Pero quiero saber: '¿cómo lo puedo hacer mejor?'". Para Ruby, lo que ha hecho su madre hasta ahora es más que suficiente. "Has hecho lo más que has podido y eso es lo que quiero. Ayudar a otros es algo que todos deberíamos hacer. No creo que es solamente algo de tu casa. Debe ser una [acción] humana", puntualizó la joven.

