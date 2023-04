Jamie Foxx hospitalizado de emergencia por "complicaciones médicas" La familia de Jamie Foxx activó las alarmas al dar a conocer que el actor tuvo que se internado la noche del miércoles pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del miércoles 12 de abril de 2023, se dio a conocer que Jamie Foxx fue hospitalizado de emergencia por presentar algunos importante problemas de salud. Fue su hija Connie Foxx la encargada de reportar la situación y los avances de la condición física del famoso de 55 años. "De la familia Foxx. Queríamos compartir que mi papá, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica", menciona la joven en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. "Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya se está recuperando. Sabemos cuánto es amado y apreciamos sus oraciones". La chica, además de agradecer, aprovechó para solicitar que se respete la intimidad del actor y sus parientes durante este proceso. "La familia solicita privacidad durante este tiempo. Mucho amor, la familia Foxx", concluyó. Si bien se reporta que hay una mejoría en estado de salud, el protagonista de la película Project Power no se ha pronunciado al respecto. De hecho, su última aparición fue en un video que dio a conocer hace siete días en la misma red social donde se le ve a bordo de un elegante y gran yate. Jamie Foxx Jamie Foxx | Credit: Karwai Tang/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llamó la atención el internamiento en un nosocomio de Eric Marlon Bishop, nombre real del ganador del Oscar por encarnar a Ray Charles, debido a que recientemente estuvo cumpliendo con diversos compromisos profesionales, que incluyen la filmación de la cinta Back in Action. Se sabe que la relación con su hija Connie es muy cercana y han colaborado profesionalmente en diversos proyectos. Habrá que esperar si la familia o el propio Jamie Foxx ofrecen mayores detalles sobre su situación médica.

