James Rodríguez salva la vida de su rival El futbolista colombiano no dudó en correr al rescate de su contrincante en pleno partido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir James Rodríguez ya puede agregar un título más a su descripción: héroe. Así es como la afición futbolística se está refiriendo al jugador colombiano del equipo Al-Rayyan de Catar, luego de que le salvara la vida a uno de sus contrincantes. La acción rápida y decisiva de Rodríguez fue clave para que su colega Ousmane Coulibaly se salvara de morir tras sufrir un infarto en pleno partido. Todo ocurrió cuando Coulibaly, defensa del equipo Al-Wakrah, se desplomó en medio del campo y sin titubear Rodríguez corrió en su auxilio. El colombiano colocó la cabeza de su oponente de tal manera que pudiera respirar hasta que llegara el equipo médico. Esta acción, de acuerdo a los doctores, fue crucial para salvarle la vida al jugador maliense, reportó People. "James lo ayudó acomodando la cabeza de su rival para que pudiese respirar apropiadamente, según los doctores", explicó el canal BeInSports de Catar, a través de su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN James Rodriguez James Rodriguez | Credit: James Rodriguez/Instagram Coulibaly fue trasladado a un hospital, donde se encuentra en condición estable. "Gracias a Dios y al trabajo de los héroes estoy a salvo", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía desde el hospital. "Gracias a @jamesrodriguez10 que tuvo el primer gesto tomándome la cabeza, así como a @saoudalkhater que indicó rápidamente al equipo médico que viniera". Rodríguez respondió el agradecimiento con sus mejores deseos. "Te deseo lo mejor, gracias a Dios que estás muy bien", escribió al atleta. Debido a lo sucedido, los jugadores pidieron no reanudar el juego, por lo que el equipo de Rodríguez se llevó la victoria con un puntaje de 1-0.

