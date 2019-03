James Rodríguez se divorcia de su esposa Daniela Ospina El jugador colombiana James Rodríguez ha puesto fin a su matrimonio de cinco años con Daniela Ospina. Carolina Trejos El futbolista colombiano James Rodríguez y la deportista Daniela Ospina han puesto fin a su matrimonio tras cinco años de casados. La noticia de la separación fue difundida el jueves en el programa 6AM Hoy por hoy de la cadena colombiana Caracol Radio. El programa informativo reveló que, según fuentes cercanas a la familia del jugador del Bayern de Múnich, los asuntos legales y la separación de los bienes han sido resueltos y la relación terminó de manera amistosa. La razón de la ruptura sería el distanciamiento que había vivido la pareja en los últimos meses. Rodríguez, de 26 años, recientemente fue transferido al club alemán tras un par de años difíciles en el Real Madrid y se encuentra en una gira asiática de pretemporada. Ospina, que era jugadora de voleibol, dejó su carrera deportiva a un lado al casarse con el centrocampista en el 2010, tras dos años de noviazgo, y seguirlo a Mónaco cuando lo fichó el club francés. “Es un hombre muy atractivo, muy completo, pero lo que más me gusta de él es su manera de ser, su personalidad”, aseguró Ospina a People en Español cuando Rodríguez fue portada de nuestra edición Los 10 hombres más sexy en 2014. “Es lo que realmente amo”. A sus 24 años, Ospina actualmente trabaja de modelo e imagen de marcas colombianas y se encuentra participando en el evento Colombia Moda en Medellín. La también empresaria de la industria de la moda ha sido imagen de campañas publicitarias alrededor del país sudamericano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN People en Español El fruto de la relación de Rodríguez y Ospina, la pequeña Salomé, de 4 años, quien se robó la atención del público con sus ocurrencias en las redes sociales, se encuentra con su mamá en Colombia, según medios colombianos. James y Daniela, quien es hermana del arquero de la selección Colombiana de fútbol David Ospina, se conocieron en 2008 a través de una amiga en común cuando ambos eran adolescentes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

