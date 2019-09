Conoce a James Hyde, el actor estadounidense que triunfa en Monarca By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Netflix sigue apuntando a las series con elencos estelares que combinan actores de todas partes del mundo. La nueva serie Monarca, producida por Salma Hayek, le dio la bienvenida al talento de James Hyde. ¡Conócelo! Empezar galería James Hyde Image zoom Cortesía: Latinvasion El actor estadounidense, de 57 años, ha tenido una extensa trayectoria en cine y televisión. Desde Series como CSI, Rush Hour, Passions, Las Vegas, entre otras. Pero su experiencia no solo abarca el mercado anglosajón. Advertisement Advertisement Monarca Image zoom Instagram/James Hyde Hyde forma parte del elenco de la nueva serie Monarca (Netflix), producida por Salma Hayek, junto Irene Azuela, Osvaldo Benavides, entre otros. Mutifacético Image zoom Instagram/James Hyde Entre otras pasiones y ocupaciones, actualmente está trabajando como agente de bienes raíces para Pacific Union Los Angeles. Advertisement Los noventa Image zoom Instagram/James Hyde Hyde ganó un concurso de casting abierto para la serie Sunset Beach en 1996 y apareció en las promociones del programa. Talentos Image zoom Stephen Shugerman/Getty Images En la televisión anglosajona, Hyde ha sido parte de grandes cadenas como NBC. Aquí lo vemos en el evento NBC’s Fan Festival junto a Candela Ferro en 2004. Más logros Image zoom Cortesía Latinvasion Fue elegido para el papel recurrente de Neil Johansson en la serie de televisión Another World en 1997. También tuvo un breve período como Liam en la serie de televisión As the World Turns en 1999. Advertisement Advertisement Advertisement Vide Personal Image zoom Instagram/James Hyde El amor tocó a su puerta hace 30 años con la modelo Sue-Ling García, con quien trabajó en varios proyectos y se casaron en 1994. Familia Image zoom Instagram/Sueling García Fruto de esa relación fue su hijo James Moses. Toda una estrella Image zoom Instagram/Sueling García Moses ha seguido los pasos de su padre y es todo un modelo. Advertisement Advertisement Advertisement James Hyde Image zoom Instagram/James Hyde Si bien actualmente lo vemos en Monarca, el actor no es ajeno a las producciones en español, tal comolo vimos en La buena suerte y Los discípulos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Conoce a James Hyde, el actor estadounidense que triunfa en Monarca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.