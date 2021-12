James Franco rompe el silencio 4 años después de enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada

James Franco ha roto su silencio con relación a las acusaciones de conducta sexual inapropiada que se hicieron en su contra hace casi cuatro años.

En un artículo publicado por The Los Angeles Times, en enero de 2018, el actor de 127 Hours y Pineapple Express, de 43 años, fue acusado de conducta sexual inapropiada por cinco mujeres, cuatro de las cuales eran sus estudiantes de actuación. Ese mismo mes, una de las presuntas víctimas, Sarah Tither-Kaplan, le dijo a Good Morning America que Franco "abusó de su poder explotando a las mujeres no famosas con las que trabajaba con el pretexto de darles oportunidades".

En aquel momento, un abogado de Franco negó cada una de las acusaciones y citó los comentarios del actor en 2018 en The Late Show with Stephen Colbert como su negación formal: "Las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a [las mujeres que le acusan] a salir y poder tener una voz porque no la tuvieron durante tanto tiempo. Así que no quiero, ya sabes, apagarlas de ninguna manera ".

Durante el verano, Franco llegó a un acuerdo con Tither-Kaplan y Toni Gaal, dos de sus antiguas estudiantes de actuación que presentaron una demanda por conducta sexual inapropiada en su contra en 2019. Los registros obtenidos por PEOPLE del Tribunal Superior de Los Ángeles en ese momento, indicaron que acordó pagar $ 2,235,000 en el acuerdo.

Franco ha ofrecido esta semana una amplia entrevista en el podcast de Jess Cagle en SiriusXM, en la que discute por qué está hablando ahora sobre las acusaciones.

"En 2018, hubo algunas quejas sobre mí y un artículo sobre mí y, en ese momento, pensé: 'Me voy a quedar callado. Voy a estar, voy a hacer una pausa'. No parecía el momento adecuado para decir nada", recordó. "Había gente que estaba molesta conmigo y necesitaba escuchar. Hay un escritor, Damon Young, que dijo que cuando algo como esto sucede, el instinto humano natural es simplemente parar y hacer lo que sea que tengas que hacer, disculparte, ya sabes, hazlo. Pero eso lo que no permite hacer el trabajo [de introspección] y ver lo que hay debajo [de esas conductas]".

"Lo que sea que hayas hecho, incluso si fue un error o dijiste algo mal o lo que sea, probablemente haya un iceberg debajo de ese comportamiento, de patrones, de ser ciego de ti mismo, que no se resolverá de la noche a la mañana", continuó Franco.

"Así que he estado trabajando mucho", le dijo a Cagle, "Estaba recuperándome antes por abuso de sustancias. Hubo algunos problemas con los que tuve que lidiar también estaba relacionados con la adicción. Por eso, realmente utilicé mi experiencia en recuperación para comenzar a examinar esto y cambiar quién era yo".

Franco reveló que ha luchado contra la adicción al sexo durante años después de optar por la sobriedad por el alcohol a una edad temprana.

"Es una droga tan poderosa", explicó. "Me enganché por más de 20 años. La parte insidiosa de eso es que me mantuve sobrio por el alcohol todo ese tiempo. Y fui a reuniones todo ese tiempo. Incluso traté de apadrinar a otras personas. Así que en mi cabeza, fue como: 'Oh, estoy sobrio. Estoy viviendo una vida espiritual'. Y por otro lado, estaba actuando de todas estas otras formas, y no podía verlo".

Admitió que "engañó a todas" antes de su relación actual con su novia Isabel Pakzad y que "nunca pudo serle fiel a nadie". Franco dijo que se volvió "completamente ciego a las dinámicas de poder o algo por el estilo, pero también completamente ciego a los sentimientos de la gente".

"No quería lastimar a nadie. De hecho, no era realmente un chico de una sola noche. A las personas con las que me juntaba o con las que salía, las veía durante mucho tiempo, incluso años. Es solo que no pude 'estar presente' para ninguno de ellos. Y el comportamiento se extendió hasta un punto en el que lastimaba a todos ".

El nominado al Oscar abrió su escuela de actuación Playhouse West Studio 4, en 2014 antes de que cerrara en 2017.

En una demanda de 2019, Tither-Kaplan y Gaal afirmaron que Franco y sus socios comerciales "se involucraron en un comportamiento generalizado inapropiado y con carga sexual hacia las estudiantes al sexualizar su poder como maestro y como empleador al perder la oportunidad de desempeñar un papel en sus proyectos", según a documentos judiciales obtenidos previamente por PEOPLE.

Tither-Kaplan y Gaal también alegaron que las circunstancias "llevaron a un ambiente de acoso y explotación sexual tanto dentro como fuera de clases". Como parte del acuerdo alcanzado este año, Tither-Kaplan y Gaal acordaron retirar sus reclamos individuales.

"En el transcurso de mi enseñanza, me acosté con estudiantes, y eso estuvo mal. Pero como dije, no es por eso que comencé la escuela y no fui la persona que seleccionó a quienes estaban en la clase, no era un 'plan maestro' de mi parte. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, ya sabes, estaba en una cosa consensuada con una estudiante y no debería haberlo estado ".

Más tarde agregó sobre lo que pensó en aquel momento: "No estaba lúcido, como dije. Así que supongo que todo se reduce a el criterio [que ejercí en aquel momento] que fue como: 'Si esto es consensual, creo que es genial. Todos somos adultos, así que… ". "

La entrevista completa de Jess Cagle con James Franco, como parte del último episodio de The Jess Cagle Podcast de SiriusXM, estará disponible el jueves 23 de diciembre. La entrevista también se transmitirá en The Jess Cagle Show de SiriusXM en SiriusXM Stars (cap. 109) el jueves 23 de diciembre a las 2:00 pm ET.