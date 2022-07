Muere una leyenda de Hollywood que protagonizó El Padrino El legendario actor James Caan, conocido por memorables personajes como el de Sonny Corleone en la película El Padrino, falleció este jueves a los 82 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir James Caan, Marlon Brando, Al Pacino y John Cazale James Caan, Marlon Brando, Al Pacino y John Cazale | Credit: Paramount Pictures/Fotos International/Getty Images El legendario actor James Caan, conocido por memorables personajes como el de Sonny Corleone en la película El Padrino, falleció este jueves a los 82 años. "Con gran tristeza les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio", comunicó su familia en su cuenta oficial de Twitter. "La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y le pide que continúe respetando su privacidad durante este momento difícil", añadieron. La familia no reveló la causa de muerte del actor, quien se labró en una larga carrera y prolífica en la que trabajó con estrellas del Hollywood clásico como John Wayne en El Dorado y protagonizó recordadas cintas como Rollerball y Misery. James Caan James Caan | Credit: CBS via Getty Images Nacido el 26 de marzo de 1940 en El Bronx, Nueva York, estudió Economía, pero luego se volcó de a lleno al mundo de la actuación. Aunque ya había trabajado en otros filmes, fue su participación en El Padrino en 1972 que lo catapultó gracias a su personaje de Sonny Corleone, el mayor y más irascible de los tres hijos del mafioso Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando. James Caan James Caan | Credit: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su papel en la primera entrega de la trilogía dirigida por Francis Ford Coppola, Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Además de las mencionadas, también se le puede ver en filmes como, entre otros, The Rain People, Brian's Song, Cloudy with a chance of Meatballs o A Bridge Too Far.

