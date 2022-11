Muere el cantante Jake Flint apenas unas horas después de su boda, tenía 37 años El intérprete de country fallecía de forma inesperada después de un día lleno de felicidad tras casarse con su prometida Brenda. "No lo entiendo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante de country Jake Flint ha fallecido a los 37 años. El intérprete de Oklahoma se acababa de casar con su esposa Brenda y tenía ante sí un futuro prometedor de proyectos y conciertos. Su publicista, Clif Doyal, ha compartido con el medio The Ocklahoman la causa de su inesperada muerte apenas horas después de su boda. Jake Flint Jake Flint | Credit: IG/Jake Flint El artista moría mientras dormía, ha confirmado Doyal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su anterior representante, Brenda Cline, también confirmó la triste noticia a través de un emotivo escrito en sus redes sociales donde recordó a Jake y destacó su gran sentido del humor y alegría de vivir. "El artista más divertido, trabajador y dedicado con el que he trabajado en mi carrera. Estábamos a punto de embarcarnos en un nuevo negocio juntos después de que Brenda y él se casaran ayer. Sí ayer", escribió impactada. El pasado mes de enero anunciaba así de feliz en sus redes su compromiso. "Pues, lo hicimos. Digan hola a la futura señora Brenda Wilson", escribió junto a una foto de ambos enamorados y ella luciendo anillo. "No lo entiendo", apuntó devastada su esposa Brenda en su página de Facebook junto a unas imágenes del día de su unión matrimonial. "Deberíamos estar entre fotos de nuestra boda y, en cambio, tengo que elegir ropa para enterrar a mi marido. Mi corazón se ha ido y necesito que regrese. No puedo soportarlo mucho más. Le necesito aquí", expresó.

