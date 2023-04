Jaimie Lee Curtis apoya a Karol G por defender su imagen natural La ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis dio su respaldo total a Karol quien se pronunció contra la edición de las fotografías que le hicieron para la portada de una revista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 6 de abril de 2023, Karol G se pronunció en contra de la revista GQ, luego de que notara que la portada que protagonizó mostraba fotos editadas de su imagen; lo cual, molestó a la cantante y externó su punto de vista, debido a que siempre ha apoyado mostrar su belleza natural. "Se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural" , advirtió en un mensaje que dio a conocer en aquel momento en su cuenta de Instagram. "Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios". La famosa aseguró que era una falta de respeto hacia otras mujeres. "Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad"; concluyó. Karol G y Jamie Lee Curtis Karol G y Jamie Lee Curtis | Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy; Jon Kopaloff/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz Jamie Lee Curtis aplaudió la reacción de la intérprete de "La vida es una" y se sumó a las protestas. "Estoy muy feliz de que Karol G esté abordando un problema que me preocupa desde hace mucho tiempo", mencionó en la misma red social donde puso la mencionada portada. "Somos seres humanos. No somos AI (Inteligencia Artificial) y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. Hay algunas personas que hablan de esto como Justine Bateman, Andie MacDowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial de la cosmetología quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mierda". La reacción de desapruebo por parte de Karol G y Jamie Lee Curtis ha sido motivo de felicitaciones ante propios y extraños.

