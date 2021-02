Close

Jaime Mayol da el salto a la televisión americana en inglés ¡y enamora! El modelo, conductor y ex de Gaby Espino hizo su debut en el programa LIVE with Kelly and Ryan y todos quedaron encantados. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más atractivos y queridos de la televisión hispana. Por eso, por su sonrisa y por su amor a su país natal, Puerto Rico, el programa de la ABC, LIVE with Kelly and Ryan, no dudó en contar con Jaime Mayol para uno de sus segmentos. El presentador de Viva la tarde en su tierra mostró los encantos de su isla bonita, concretamente La Perla, en San Juan. Uno de esos rincones mágicos que dejó sin palabras a sus presentadores y al púbico en general. Mayol, de 41 años, no solo presumió la belleza de la Isla del Encanto, sino que también se dio a conocer un poquito más en el exitoso show. Kelly Ripa y Ryan Seacrest le preguntaron sobre su larga trayectoria televisiva en su país en programas de éxito como Idol Puerto Rico. "Puedes decir que soy la versión puertorriqueña de ti mismo", le dijo con gran sentido del humor al conductor americano, quien también presenta el show, en este caso en Estados Unidos. Su soltura y su buena onda revolucionaron el plató de inmediato. Y eso que Jaime no estaba allí. Kelly, siempre tan divertida y espontánea, le comparaba con Ryan. Uno, por presentar el mismo programa desde puntos geográficos distintos. Y dos, por haber sido ambos modelos. La entrevista se convirtió en una charla amigable de lo más entretenida en la que Jaime contó, entre otras cosas, a qué dedica el tiempo libre cuando no está frente al lente televisivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta disfrutar de mi familia, monto a caballo, en motocicleta...", explicó con todo el cariño a sus entrevistadores, a los que invitó a Puerto Rico cuando la pandemia quedase atrás. Casi 5 minutos de conversación que, quién sabe, pueden ser su gran oportunidad para dar ese gran salto a la televisión norteamericana. De momento, esta primera intervención ha gustado, y mucho. ¡Felicidades y muchos éxitos, Jaime!

