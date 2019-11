Jaime Lee Curtis revela que vivió en una casa con fantasmas Al hablar sobre su nueva cinta "Knives Out", la actriz Jaime Lee Curtis revela que ella vivió en una mansión donde había fantasmas. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es curioso pero la carrera de Jaime Lee Curtis despegó hace unos 40 años cuando filmó la cinta Halloween. Cinco películas a la doña aún se le asocia con esta saga fílmica de terror, aunque para ella no hay explicación de qué es lo que la gente ve en este tipo de filmes. "No entiendo porqué a la gente le gustan este tipo de películas" asegura graciosa la estrella a People en Español al presentarnos en exclusiva su nueva cinta Knives Out, que se estrena este 27 de noviembre. En esta nueva película Lee Curtis hace el papel de Linda Drysdale, una empresaria de éxito que se ve involucrada en la misteriosa muerte de su padre, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) luego de que éste apareciera muerto en su increíble y misteriosa mansión de Massachusetts. Pero no se apuren, en esta ocasión Lee Curtis no arrancará gritos de terror sino carcajadas de risa con esta simpática comedia de enredos de elenco multiestelar. "Lo que sucede en este tipo de misterios que se sitúan en una mansión", explica Lee Curtis sobre la locación del flme, en Boston, "es que la casa se convierte en un personaje de la película (…) lo que pasa en este tipo de misterios es que alguien va a heredar la mansión…todos la quieren". ¿Ha vivido usted en una casa igual de curiosa o extraña? le preguntamos. "Viví en un edificio de apartamentos en West Hollywood, California que tenía unos fantasmas", explica. "[La desaparecida actriz] Bette Davis vivió ahí. Tenía mucha historia. Mi papá [Tony Curtis] vivió en una casa con paneles ocultos, aunque yo nunca viví ahí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por cierto que la cubanoamericana Ana de Armas encabeza el cast en el papel de la enfermera y cuidadora de la víctima. El apuesto Daniel Craig hace de detective Benoit Blanc, quien intenta resolver el misterio. La dirección del filme corre a cargo de Rian Johnson, el joven director que se catapultó a la fama por su trabajo en Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017). Don Johnson hace el papel del marido de Jaime Lee Curtis. Chris Evans, Toni Collette y Michael Shannon completan el elenco de esta divertida película que se antoja como la cita perfecta post-día del pavo. Advertisement

