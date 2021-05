Muere el actor mexicano Jaime Garza Garza, quien participó en telenovelas como Rosa salvaje, Bianca Vidal o Pacto de amor, murió en su casa rodeado de sus seres queridos. Compañeros como Verónica Castro han lamentado su muerte. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor mexicano Jaime Garza, un rostro conocido de los amantes de las telenovelas, falleció en Ciudad de México a los 67 años, informó este viernes la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) del país azteca. "ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Jamie Garza. Se le recuerda por su trabajo en producciones como Rosa salvaje, Bianca Vidal y Pacto de amor. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", informó la asociación en Twitter. Su viuda Rosita Pelayo reveló que el fallecimiento ocurrió en la casa del artista en Ciudad de México, rodeado de sus familiares, incluyendo su padre y hermana. Aunque la causa de muerte no ha sido revelada, Pelayo confirmó que el actor padecía de diabetes. "Ya estaba muy enfermo", declaró Pelayo, quien fue su segunda esposa, al programa matutino Sale el sol (Imagen TV). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jaime Garza Credit: Agencia México La diabetes que padecía había obligado a amputar una pierna del actor y someterlo a una operación para intentar salvar la otra, que ya presentaba signos de estar afectada por la enfermedad, según el diario Heraldo de México. Sus compañeras de pantalla han lamentado la noticia compartiendo imágenes en sus redes sociales. Verónica Castro compartió un vídeo junto al actor durante una escena de la novela Rosa salvaje, en la que trabajaron juntos. Por su parte, Victoria Ruffo recordó al actor con el que compartió set en Simplemente María. "QEPD mi querido amigo, mi eterno profesor de Simplemente María. ¡Tristeza en el corazón! Buen camino Jaime Garza", escribió en su cuenta de Twitter. El fallecido actor era tío de la actriz y cantante Mariana Garza.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Muere el actor mexicano Jaime Garza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.