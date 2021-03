Duro golpe para el protagonista de 50 sombras de Grey, Jaime Dornan Luego de que el cáncer le arrebatara a su madre años hace dos décadas, el actor de Irlanda del Norte ahora despide a otro ser querido a causa del coronavirus. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jaime Dornan, el actor irlandés que protagonizó la exitosa saga 50 sombras de Grey, está de luto luego de perder a su papá debido a complicaciones de salud relacionadas a la covid-19. La enfermedad relacionada con el coronavirus agravó la leucemia linfocítica crónica que padecía Jim Dornan, quien tenía 73 años y se encontraba en Emiratos Árabes Unidos. Dornan era un reconocido ginecólogo, obstetricia y profesor en Irlanda del Norte, reportó Fox News. La noticia fue confirmada el pasado lunes por Marie-Louise Connolly, periodista de salud de la cadena BBC. Según Fox, Dornan se desempeñó como máximo responsable de salud y ciencias de la vida de la Universidad de Ulster y ocupó el mismo cargo en la especialización de medicina fetal en la Universidad de Queens de Belfast. Jim Dornan esta casado con la Dra. Samina Dornan y además de Jamie, tenía dos hijas: Liesa y Jessica. Había perdido a su primera esposa, Lorna, a causa de un cáncer en 1998. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era reconocido internacionalmente como un obstetra y ginecólogo de clase mundial", dice el comunicado del Centro de Cáncer de Páncrea de Irlanda del Norte (NIPANC). "Su relación con NIPANC se basó en la experiencia de su propia familia con este terrible cáncer, con la trágica muerte de su primera esposa, Lorna, hace más de veinte años". Jamie Dornan contó en una entrevista con Jimmy Kimmel hace dos años que su padre se encontraba retirado, pero continuaba dando clases en un hospital universitario de Baréin, por lo que se mantenía ocupado. El pasado Día del Padre, el actor le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram llamándolo "leyenda".

