Close

Jaime Camil envía recado a su papá en el cielo: “Méntale la madre al ‘encargado' por este 2020” Entre risas y lágrimas, éstas fueron las primeras palabras del actor de La fea más bella tras la muerte de su padre. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que el pasado domingo se diera a conocer la noticia de que el papá del afamado Jaime Camil había fallecido, los fans del intérprete de Jane the virgin esperaban la reacción del actor después de tan triste suceso. Fue hasta hoy, martes, que el compañero de Angélica Vale en La fea más bella tomó sus redes para compartir una carta, dirigida en parte a su papá y en parte a sus fans, en la que en la que hubo de todo: risas y lágrimas. Image zoom Credit: mezcalent.com “Mi papa era un titán”, comenzó su misiva. “La vida siempre le quedó chiquita. Todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida”, resaltó. “Dejaba una huella indeleble a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él”, aseguró, mientras que recordó que quería que todos los que le caían bien le llamaran tío. “Su generosidad no tenía límites. Si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta cierto desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza… Y bueno, ¡aunque no lo supiera! Recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ‘¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te ponga un avión, un médico?’ O mejor aún: ‘Ya te tengo listo todo’…” Image zoom Credit: IG Jaime Camil También recordó su infancia junto a sus hermanos: ‘’Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales” y rectificó, “o sea sí, pues sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener, qué bárbaro… Qué afortunados fuimos Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre”, reflexionó. Image zoom Isabela Camil y Jaime Camil | Credit: Mezcalent (x2) Recalcó su carácter jocoso: “Era un bromista empedernido, bromas buenas y pesadas, o entendías su humor o no, no había medias tintas y, si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino.”, aseguró. “Un cabrón hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable, y una galanura incomparable, ¡qué guapo carajo! Ojalá tuviera yo un pequeño porcentaje de su debonair y su joie de vivre”, reconoció con orgullo. Image zoom Credit: IG Heidi Balvanera Después de agradecer todas las muestras de cariño recibidas, entendió que la figura de su padre fue enorme en su vida y en la de muchos: “NADIE como tú, NADIE. Nadie podrá dejar la huella que dejaste, ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Una disculpa si no los correspondí como se lo merecían o como mi papá lo hubiera hecho”, dijo haciéndose pequeño frente a la figura de su progenitor. “Pero en mi defensa, nadie hubiera podido corresponderles como él”. Después dedicó unas frases muy sentidas directamente a su papá: Image zoom Credit: IG Jaime Camil “Papito hermoso: gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y méntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sé que sin duda así te vas a llevar con él y lo vas a traer en chinga”, dijo recuperando por unos momentos el sentido del humor que le hace adorable ante sus fans. “Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar y a entender que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pá. Ya no me rascarás la espalda cuando me acuesta arriba de ti (sí, desde luego, lo seguía haciendo) pero sé que en cada sentimiento, ahí estarás y me escucharás siempre… Seguramente te reirás mucho de todo”, confesó. Image zoom Jaime Camil | Credit: Mezcalent “Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original. Te amo”, finalizó añadiendo un corazón roto. Mucha fuerza desde aquí para el querido actor y su amplia familia.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Jaime Camil envía recado a su papá en el cielo: “Méntale la madre al ‘encargado' por este 2020”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.