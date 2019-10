Jaime Camil se desnuda en YouTube Jaime Camil estrena canal de YouTube en donde desnudará su vida By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Jaime Camil anda de estreno com su nuevo canal de YouTube. ¿Qué tenemos que esperar? El carismático actor mexicano nos lo contó todo en exclusiva. ¿Por qué hay que ver tu canal de YouTube? Primero porque uní fuerzas con Fullscreen que manejan los canales de Zac Efron y Gordon Ramsey entre otros, pero principalmente para darle un acceso más directo de mi vida y experiencias a mis fans. Considero que ellos no solo quieren verme en las alfombras rojas o en entrevistas pequeñas, estoy seguro que les gustaría conocer más qué pasa una vez que entro al evento o los pormenores que hay detrás de todo. RELACIONADOS: Esto es lo que piensa Jaime Camil se sus compañeros Image zoom Jaime Camil ¿Qué te incentivó a realizar este proyecto? Porque ahora las personas desean que seas más inclusivo, creo que lo que se vive ahora gracias a las redes sociales y al acceso multimedia ilimitado que tienen todas las personas gracias a los dispositivos móviles, hace que el público quiera tener un pedacito más de tus experiencias profesionales y también personales. Ahora podrán saber cómo es viajar conmigo a la pelea del Canelo, estar en un partido del LAFC o simplemente acompañarme a tomar un café. A través de mi canal, mis suscriptores podrán tener un acceso más directo a mi vida y experiencias divertidas y únicas. Image zoom Jaime Camil ¿Cómo cierras este año? Cómo lo describirías? Increíble! Jane the virgin terminó con tremendo éxito, logramos cinco temporadas y cien capítulos y gracias a Jane desarrollé amistades entrañables, una de ellas con mi productora Jennie Urman y precisamente con ella me asocié como productor para protagonizar Broke, mi nuevo sitcom con CBS que ya estamos grabando y que esperamos estrenar a principios de 2020. También se viene mi película con Pantelion My boyfriend's meds que estrenamos el día de San Valentín así que con esto de mi canal de YouTube, los proyectos que ahora te comento y el show de Coco en el Hollywood Bowl este 7 y 8 de Noviembre estamos bastante ocupados. RELACIONADOS: Así es la espectacular casa en donde se hospedó Jaime Camil y su familia Image zoom Kevin Mazur/WireImage Ahora que ves todo tu éxito, hace años, pensabas verte en la cima como ahora? Siempre creces con deseos, sueños, metas, etc., pero verlas materializadas es un regalo de Dios, de la vida. También es un resultado de venir trabajando con ética y respeto por más de 27 años, eventualmente ves frutos y se siente muy bonito. Qué fue lo más difícil que pasaste para llegar hasta donde estás? Todo es un aprendizaje, hay momentos dulces, momentos amargos pero sin duda todos ayudan para forjar tu carácter y enseñarte muchas cosas y, todas estas cosas ayudan a trazar el mapa de tu vida y experiencias que al final definen el ser humano que eres. Advertisement

Close Share options

Close View image Jaime Camil se desnuda en YouTube

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.