¡Así reconfortó Jaime Camil a Angélica Vale ante la pérdida de un ser querido! Los actores de La Fea Más Bella mantienen una estrecha amistad y así reaccionó el atractivo mexicano ante la tristeza de su compañera, quien atraviesa un momento muy doloroso. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La buena amistad entre los actores mexicanos Jaime Camil y Angélica Vale aprobó el test del tiempo y continúa siendo muy sólida a través de los años. Los compañeros de La Fea Más Bella formaron lindas familias y continúan frecuentándose con regularidad en Los Ángeles, California, ciudad en la que ambos residen junto a sus seres queridos más inmediatos. Hoy, Angélica Vale acudió a sus redes para compartir su tristeza ante una sensible pérdida y el actor fue una de las primeras celebridades en mostrarle su apoyo y cariño: “Lo siento mucho, querida comadre”, escribió Camil añadiendo un corazoncito roto y unas manos en oración. Su esposa, la modelo Heidi Balvanera, tampoco tardó en expresar su pésame: “¡Ay, comadre! Te abrazo fuerte. Ese dolor es incomparable. Te adoro y estoy para ti ahora y siempre. Ya tienes quien te reciba en el cielo a lengüetazos y brincos”. “Mi Lety... Mi compañera de 12 años, se me acaba de ir a un lugar mejor... ¡Te amaré siempre! ¡Gracias por tu amor!” escribió la hija de Angélica María bajo un retrato de su perrita del alma. “Ya te extraño… Gracias por estos increíbles doce años”, añadió en inglés. Las reacciones de sus fans y demás celebridades se sucedieron en cascada. Julián Gil, Fernando del Rincón y muchos otros pasaron por su feed a dejar sus condolencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado uno de agosto, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, la actriz recordó una de las pérdidas más duras que atravesó hasta el día de hoy, la de su querido papá y compartió esta tierna foto del recuerdo. “Durante muchos años mi papá fumó, causándole cáncer de pulmón y desgraciadamente falleció, a los 59 años, aún no le tocaba”, escribió nostálgica. “Les doy este mensaje para que ninguna familia pase, por lo que nosotros pasamos con la pérdida de mi papá”. “Lo más importante que puedes hacer para prevenir el cáncer de pulmón es no fumar, no empezar a fumar o dejar de hacerlo si fumas”, aconsejó a sus fans.

