Jaime Camil reacciona a la muerte de Vicente Fernández, a quien encarnará en nueva serie de Netflix Jaime Camil expresó su dolor ante la muerte de Vicente Fernández. El actor interpretará al icónico charro en una nueva bioserie de Netflix. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jaime Camil reaccionó ante la muerte de Vicente Fernández, a quien interpretará en una nueva bioserie de Netflix. El actor de 48 años expresó su dolor en sus redes sociales. "Me siento muy triste hoy, me aprieta micho el corazón y siento muy cercano el dolor de mi hermano Alejandro, el de sus herman@s, el de Cuquita y el de toda su familia", escribió Camil. "Perdería mi tiempo si intentara describir todas las emociones que significa interpretar al exponente más grande la música ranchera. Hoy el mundo llora al gran Vicente Fernández, pero también lo celebra, lo canta, lo recuerda, se enamora con él y agradece haberlo acompañado con sus inolvidables canciones en los momentos más importantes de sus vidas". La serie inspirada en la vida del intérprete de "El rey" estrenará en Netflix el próximo año. La historia tendrá 36 capítulos y contará desde la infancia de Fernández en Jalisco, hasta su camino al éxito y los obstáculos que enfrentó en su vida, reporta el diario Los Angeles Times. "Gracias al proyecto que estoy haciendo, he llegado a conocer la historia, infancia, recorrido, legado y todas las adversidades que tuvo que vencer Mi Chente para llegar a ser quien es, eso me ha hecho respetarlo, quererlo y honrarlo aún más. Nadie puede negar que Vicente representa un monumento y tesoro de nuestro país y de la música ranchera a nivel mundial", añadió el histrión mexicano. "Por mi parte, seguiré haciendo mi mayor esfuerzo para respetar su imborrable memoria y que no se tenga duda que en cada escena y en cada canción (especialmente portando un traje de charro) pienso a la familia Fernández y se me llena el corazón de una profunda admiración y orgullo. Creanme, decir la frase: 'Me llamo Vicente Fernández' es un honor", concluyó Camil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Fernandez y Jaime Camil Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS; Eyepix/NurPhoto via Getty Images El actor también envió su pésame a la familia del cantante. "Mi cariño, fortaleza y sabiduría a toda la familia Fernández en estos momentos. Los abrazo muy apretado desde la distancia", expresó.

