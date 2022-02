Jaime Camil habla de su rol en la película Kimi ¿Cómo fue trabajar con el director Steven Soderbergh? Jaime Camil habló en exclusiva con People en Español sobre su nueva película Kimi junto a Zoë Kravitz y cuenta como fue trabajar con el reconocido director Steven Soderbergh. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jaime Camil no dudó en aceptar su rol en la nueva película Kimi. El actor mexicano habló con People en Español sobre su rol en esta historia, donde comparte créditos con la actriz Zoë Kravitz. ¿Qué le atrajo de esta película? "¡Todo! ¿Te imaginas que ser dirigido por Steven Soderbergh, junto a Zoë Kravitz? Piensas: ¿De verdad, esto es un chiste? ¿Hay una cámara escondida", bromeó el histrión. "Es maravilloso". La oportunidad de este rol surgió tras hacer audiciones para otros proyectos, cuenta Camil, quien no dudó en aceptar. "24 horas después me sorprendió esta oferta de ser el villano protagonista en una película de Steven Soderbergh junto a Zoë Kravitz", reveló. Su personaje es un villano no muy típico. "Steven quería que el villano fuera muy elegante, que no pareciera que fuera hacer lo que hace al final de la película. Steven quería que fuera un villano que no pareciera el típico cuate que 'este va a matar a alguien en los próximos 30 segundos'", bromeó. "Trabajar con Zoë Kravitz que es tan profesional, tan linda en set, tan buena onda" fue otro regalo para Camil. "Su brújula ética en el trabajo está super bien calibrada. Siempre llega a tiempo, se sabe sus líneas, es generosa con los demás actores, es muy profesional", dice sobre la actriz. "Al ver que es una mujer tan exitosa, con tantos proyectos, entiendes porqué". Para Camil —quien ha actuado en series como Jane The Virgin y Schmigadoon!— fue un placer trabajar con este reconocido director, ganador del Óscar. "Steven es un director muy generoso y él entiende el proceso creativo que un actor tiene que tener con su director. Él tiene un gran don. Su visión es muy clara, él tiene su tiro de cámaras, él sabe exactamente lo que quiere. Trabajar con un director que tiene tanto control de su set es un sueño", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de telenovelas como La fea más bella también se deleitó trabajando con su amigo y compatriota Jacob Vargas en esta película. Jaime Camil Credit: (Amy Sussman/Getty Images for WGAW) Kimi es una historia de suspenso que toma lugar en medio de la pandemia en Los Ángeles. La película explora el tema de la tecnología, y cómo puede espiar nuestras vidas y guardar oscuros secretos. La película estrena en HBO el 10 de febrero. —MAYRA MANGAL Y KARLA MONTALVÁN

