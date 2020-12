Close

¡Qué triste! ¡Fallece el papá de Jaime Camil en México! Ayer se conoció la noticia de que el papá del actor de Jane The Virgin, el empresario Jaime Camil Garza, se encontraba gravemente enfermo... Hoy se supo de su triste pérdida. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Momentos muy difíciles para Jaime Camil, el simpático actor mundialmente conocido por La Fea Más Bella. Según se confirmó ayer, su papá, el empresario mexicano Jamil Camil Garza se encontraba muy grave en un hospital de Acapulco y hoy se conoció que había fallecido. El encargado de levantar las alarmas fue el afamado periodista López Dóriga, reconocido profesional con una larguísima trayectoria y amigo de la familia Camil de toda la vida. Desde su cuenta de Instagram, así pidió el periodista ayer que la gente rezara por su gran amigo gravemente enfermo: “Esta noche les pido una oración por la salud de mi querido compadre Jaime Camil Garza, qué está muy delicado en un hospital de Acapulco”, anunció. La familia Camil había mantenido hasta el momento un absoluto silencio al respecto, pero al compartir el periodista la tristísima noticia en Twitter, la esposa del actor Jaime Camil, la bella modelo Heidi Balvanera, no tardó en compartir una serie de manitas en oración bajo el post. Hace unos minutos, fue el mismo periodista quien se encargó de despedir a su amigo en las redes: "Mi querido compadre Jaime Camil Garza en sus últimos suspiros. Resiste hasta el final la septicemia que los médicos califican de catastrófica. Les pido otra oración para su último viaje", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante estos últimos meses, Heidi Balvanera, su esposo y sus hijos han estado viviendo en Canadá por motivos de trabajo y se desconoce si ya volvieron a LA o si volaron de emergencia a México para estar junto a su suegro. El actor ha creado una hermosa familia junto a ella y tienen dos hijos, Elena y Jaime. Así expresaba el actor de Jane The Virgin su agradecimiento durante el último Thanksgiving. “Agradecido por tantas cosas, pero especialmente por estos…”, confesó bajo esta encantadora foto de la familia apapachándolo sin compasión frente a la ventana. Un saludo muy cariñoso para esta preciosa familia en estos momentos tan difíciles.

