Jaime Camil habla por primera vez del término de su amistad con Luis Miguel ¿Cuál es la razón que terminó con la gran amistad de Jaime Camil y Luis Miguel tenían? Se revela toda la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Jaime Camil y Luis Miguel tuvieron una amistad muy cercana; incluso, el padre del primero, Jaime Camil Garza, se convirtió en un segundo padre del cantante, según muestra su serie biográfica de televisión. Sin embargo, muchos de los allegados del intérprete de "Como es posible que a mi lado" se alejaron de su vida para siempre. Ahora, el actor habla por primera vez de la razón por la que terminó su relación con El Sol. "Luis Miguel es un ciclo de vida que se terminó y ya", confesó Camil en entrevista con El Escorpión Dorado (YouTube). "Luis Miguel [ya no es mi amigo]". Respecto a los rumores que señalan que el cantante está muerto y fue sustituido por otra persona, el protagonista de la telenovela La fea más bella, fue enfático en que esa información solo es un mito. "Claro que no. Primero que nada hace años que no hablo con él y no tengo idea, no creo que se haya muerto", bromeó. Camil también desestimó que haya terminado su amistad porque el intérprete de "La incondicional" anduvo con Sofía Vergara cuando era su interés romántico. "Nada. Bueno te baja a todas, pero es que es Luis Miguel, pero no hay pedo, todo bien". Jaime Camil Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también conductor reveló que la coreografía del tema "Será que no me amas" fue creación de él con apoyo de Alejandro Basteri y el propio Luis Miguel, pero empezó como una broma. "Lo hicimos entre Micky, Alejandro, yo y alguien más, estábamos en el Hard Rock Café de Acapulco. Traía Micky el master de esta canción, todavía no salía. Pusieron la canción en el lugar] y ahí, bailando en la mesa, lo más básico del mundo, se quedó", relató. Luis Miguel Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Ahora, Jaime Camil se dedica a cuidar de su familia y continuar con sus proyectos profesionales como la serie Schmigadoon! que actualmente se transmite por Apple TV.

