Jaime Camil revela su motivo para implicarse en la lucha contra el cáncer El actor mexicano se sumó a la campaña Unidos Contra el Cáncer que busca crear conciencia sobre la importancia de los ensayos clínicos. "Pueden salvar tu vida". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Jaime Camil asegura que se unió una campaña que busca fomentar la participación de los hispanos en los ensayos clínicos sobre el cáncer porque la ausencia de este importante segmento de la población puede costar vidas. La iniciativa a la que se sumó el mexicano, al que veremos en el Festival Virtual People en Español el próximo octubre, tiene como objetivo aumentar la diversidad entre quienes participan en los ensayos para asegurar que de su resultado también se beneficie la comunidad hispana. "Es lamentable el porcentaje de los hispanos que no [participan] en los ensayos clínicos contra el cáncer. Es tiempo de hacerlo porque los ensayos clínicos pueden salvar tu vida, por eso decidí unirme a esta campaña", dijo este jueves el actor a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que llega octubre, el mes dedicado a concienciar sobre el cáncer, Camil se ha convertido en una voz inspiradora para alentar la participación de la comunidad latina de Estados Unidos, comentó la directora ejecutiva de la campaña, doctora Sung Poblete, “El cáncer nos afecta a todos, pero solamente el 4% de los participantes de ensayos clínicos son hispanos”, destacó en un comunicado Camil cuando se unió a la campaña el pasado mayo. El actor dijo que con su participación en esta campaña quiere rendirle tributo a su tío Raúl, que falleció a causa de un cáncer pancreático. "Esta campaña me da esperanza para todos los que luchan contra esta terrible enfermedad, especialmente en la comunidad hispana”. Image zoom Cortesía De acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se estima que las muertes a causa de cáncer aumentarán a 630,000 este año. Hasta el momento, se han registrado más de 1.8 millones de nuevos casos en Estados Unidos, según la Asociación Americana del Cáncer. Para más información, visita UnidosContraElCancer.org

