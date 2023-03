Jaime Camil se suma a la lista, le llueven críticas por cantar el himno de Estados Unidos La polémica se ha desatado luego de que Jaime Camil fuera en encargado de interpretar The Star Spangled Banner, himno de los Estados Unidos, durante un evento deportivo ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha convertido en una especie de maldición para algunos famosos interpretar el himno nacional de México, debido a que se han equivocado con la letra. Ahora, Jaime Camil se suma a la lista de famosos pero en esta ocasión fue por cantar de manera errónea el himno de Estados Unidos. Todo sucedió porque este actor fue invitado a un evento de la Nascar, en Texas, para poner su voz al emblemático tema titulado The Star Spangled Banner, antes del inicio del Circuito de las Américas (que se conoce como COTA), que es una carrera donde se corre un circuito mixto de 3.41 millas, la distancia de la carrera corresponde a 68 vueltas, es decir 231.88 millas. Si bien todo parecía marchar en orden durante la presentación del también cantante, en un momento cambió una palabra que dio otro sentido a la estrofa. Así, en lugar de decir "…at the twilight's last gleaming", mencionó "…at the skylight's last gleaming". Cuando concluyó su presentación, los cibernautas reaccionaron al fallo con fuertes críticas hacia el protagonista de la telenovela La fea más bella; primero por dicho error y segundo por su manera de cantar. Jaime Camil Jaime Camil | Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué triste"; "Y ¡mal interpretado! ¡Hay que aprenderse la letra!"; "No sé quien está peor, la nación estadounidense, Alerta Racing o el propio Jaime Camil"; "Ni a los gringos les gustó, jajaja"; "No nos quejemos cuando Will Smith cante nuestro himno en un juego de la selección o pelea del Canelo"; "No hay verguenza, Jaime. Si la tuvieras no habrías hecho esto", y "Gracias al quien propuso a jaime camil para que cantara el himno de EEUU, estuvo lamentable y ya se están quejando que ni se lo aprendió", fueron algunos comentarios de los usuarios en Twitter. Hasta el momento, Jaime Camil no se ha pronunciado al respecto.

