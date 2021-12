Jaime Camil confiesa que Thalía le rompió el corazón. Esto reveló sobre su ruptura amorosa con la cantante. Jaime Camil y Thalía fueron novios hace años y el actor mexicano habla sobre cómo su ruptura con ella lo afectó emocionalmente. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jaime Camil y Thalía vivieron un apasionado romance hace años. El actor —quien interpretará a Vicente Fernández en una nueva bioserie de Netflix— habló de la historia de amor que vivió con la intérprete de "Amor a la mexicana". En entrevista con el YouTuber Alex Montiel, mejor conocido como "El escorpión dorado", Camil habló sobre varios amores de su pasado. Con Thalía tuvo un "romance de adolescencia" que duró alrededor de un año, dijo Camil. "Thalía es adorada. Me cae súper bien y la neta sí es a todísima madre", dijo sobre su famosa exnovia. También revela que terminar con Thalía le rompió el corazón. "¡Cómo no! Cuando tienes una relación bonita y padre, y se termina por x o z, pues claro que te duele", dijo. "Son ciclos de la vida que terminan". Jaime Camil y Thalia Credit: Nicholas Hunt/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camil y Thalía fueron novios al principio de la década de los noventa y ambos fueron a la misma escuela secundaria en México. En entrevista con el presentador Pedro Sevcec, Jaime Camil reveló que Thalía era "una persona muy tranquila, le gustaba mucho platicar, los planes bohemios. Era una relación muy tranquila, bonita, honesta". Su noviazgo terminó en 1992, cuando Thalía se mudó a España, donde fue conductora del programa VIP Noche, reporta Univision. Camil hoy está felizmente casado con la exmodelo Heidi Balvanera, madre de sus dos hijos, mientras que Thalía encontró al amor de su vida en su esposo, el empresario musical Tommy Mottola, padre de sus dos hijos.

