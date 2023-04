Exclusiva: Jaime Camil explica cómo celebra el Cinco de mayo "Tratamos de llevarle nuestra herencia a la celebración" El artista mexicano habla sobre su herencia cultural y cómo mantiene sus tradiciones al encabezar las celebraciones con Modelo Mercado y El Museo del Cinco, en la Placita Olvera de Los Ángeles, CA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado casi dos décadas desde que Jaime Camil hiciera su debut en Broadway con el musical The Mambo Kings. Su brinco a Estados Unidos lo hizo con fuerza y dejado ya una honda huella en la televisión y el cine norteamericanos con exitosas producciones tales como la serie Jane The Virgin, al lado de Gina Rodríguez; Schmigaddon!, el exitoso musical de Apple TV+ que está en su segunda temporada, y la cinta KIMI, al lado de Zoë Kravitz, solo por mencionar algunos de sus múltiples proyectos. En su largo andar el actor mexicano —quien desde diciembre del 2020 ostenta la doble ciudadanía mexicanoestadounidense— ha sabido conservar las tradiciones del país que lo vio nacer, entre ellas la celebración anual del Cinco de mayo, tan popular en Estados Unidos. Su alto perfil y su privilegiado puesto lo han convertido en la figura ideal para celebrar las fiestas con la cervecería Modelo que está aprovechando la fecha para apoyar al talento de artesanos mexicoamericanos con el Modelo Mercado, donde se venderán por tiempo limitado una colección de productos en línea y estableciendo el pop up Museo del Cinco en Los Ángeles, CA., para fomentar un mejor entendimiento de la fecha en que se celebra la Batalla del Cinco de Mayo en Puebla, México,, sucedida en 1862. "Nosotros tratamos de festejarlo más auténtico", asegura el inolvidable Rogelio de la Vega en Jane The Virgin. "En mi casa mi esposa [Heidi Balvanera] —que es una gran chef— hace [el plato de] chiles en nogada. Invitamos a los amigos mexicanos y americanos [y] nos juntamos. [Hace] salsa picante, tacos. Tratamos de llevarle nuestra herencia a la celebración". "Es una celebración poco comprendida en Estados Unidos", explica el también cantante y productor en exclusiva a People en Español. "Un 60% de los americanos no saben qué pasa en Cinco de Mayo", afirma. Jaime Camil Modelo Cinco Autentico Credit: Cortesía: Modelo Modelo Mercado "ayuda a los artesanos pequeños, pero principalmente a los artesanos mexicanos", explica Camil sobre el proyecto que promueve artesanías del país en línea y que está disponible hasta el 2 de mayo. Cuencos estilo rústico de Tzintzuntzan, Michoacán, de la marca Mexico by Hand, de Berkeley, CA.: Rustic bowls from Tzintzuntzan Credit: México By Hand "Ayudemos a negocios y artesanos mexicanos para que la gente este lista para el Cinco de Mayo, pero sobre todo para que le den autenticidad. Lo importante es celebrar, ya seas mexicano o americano o de dónde vengas...es simplemente inyectarle un granito de autenticidad" Jaime Camil Tortilleros de mimbre de la marca Jumping High, de Los Ángeles, CA.: Tortillero Credit: Jumpinghigh Jaime Camil participa en la exitosa serie musical Schmigadoon! de Apple TV+ que este mes de abril inició su segunda temporada: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El Museo del Cinco es otro esfuerzo que están haciendo. Eso va a pasar el 7 de mayo en la Placita Olvera que lleva realizando celebraciones del Cinco de Mayo 1925", explica Camil. "Ahí voy a estar con la gente cotorreando. [Y] vamos a poder mostrar todo el trabajo de los artesanos mexicanos". ¡Es una cita! El público mayor de 21 años podrá visitar la exhibición del Museo del Cinco en La Placita Olvera Cinco de Mayo Festival en Los Ángeles, CA. el domingo 7 de mayo de 12:00 a 6:00 pm PST.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Jaime Camil explica cómo celebra el Cinco de mayo "Tratamos de llevarle nuestra herencia a la celebración"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.