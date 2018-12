El hijo de Will Smith, ¿confirma que tiene una relación con otro chico?: "Es verdad"

El hijo menor del actor Will Smith y Jada Pinkett Smith, Jaden Smith una vez más ha dicho que tiene una relación sentimental con el también rapero y productor, Tyler, the Creator. El mismo intérprete lo dijo en uno de sus programas recientemente.

“Hace poco dije que Tyler, the Creator es mi novio y eso es cierto, así que, para que lo sepan”, Smith reafirmó durante el episodio del viernes de su programa de radio Apple Music Beats 1, MSFTS Frequency.

A principios de este mes, el músico, de 20 años, hizo una pausa en su actuación durante el Camp Carnival de 2018 para declarar su amor por el rapero.

“Tyler, el Creador es el mejor amigo del mundo y lo amo tanto”, comenzó su discurso. “Y quiero decirles algo … Tyler no quiere decirlo, pero Tyler es mi novio”, concluyó diciéndole a los fanáticos presentes el pasado 11 de noviembre.

Pero, después de la declaración de amor, la cámara se acercó a un lado del escenario para mostrar a Tyler, quien sacudió el dedo en desacuerdo mientras los fanáticos aplaudían.

Hasta el momento es un misterio si Smith estaba bromeando o no, pero lo cierto es que luego de su anuncio espontáneo publicó en Twitter. “Sí, Tyler the Creator. Le dije a todos que no puedes negarlo ahora”.

Tyler, de 27 años, respondió: “jajaja, estás loco”.

Su respuesta llevó a muchos usuarios de Twitter a creer que Smith simplemente estaba bromeando. Pero, la reafirmación del rapero de otro rapero, Syre, dejó algunas dudas: son Tyler y Smith una pareja o solo en un juego de amigos. ¿Qué creen ustedes?