¿Jada Pinkett Smith se sometió a una cirugía cerebral? La actriz se sinceró con sus seguidores y reiteró su manera positiva de enfrentar las adversidades de la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por años, la actriz norteamericana Jada Pinkett Smith se ha enfrentado a una enfermedad autoinmune que le causa alopecia o la pérdida de cabello incontrolable en diferentes lugares de su cabeza. Pero hoy, más que afligirse por verse calva, la esposa de Will Smith, ha aceptado su condición y ha decidido abrazar su enfermedad y el nuevo look que adoptó gracias a su hija. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la presentadora del programa digital Red Table Talk, compartió con sus seguidores su lucha contra esta enfermedad, para evitar cualquier rumor que se pueda suscitar. "Mamá tendrá que [hablar] del cuero cabelludo para que nadie piense que he tenido una cirugía cerebral o algo. La alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡punto!", escribió junto al vídeo en el que dejó al descubierto su calvicie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la publicación, la actriz señaló específicamente una línea blanca en su cabeza, que mostraba la pérdida de su cabello desde la raíz. "En este punto, solo me queda reír", dijo la actriz. "Ustedes saben que he estado luchando contra la alopecia y de repente, un día, miren esta línea. Mírenla". Con esa tranquilidad que la caracteriza, Jada sonrío a la cámara y continúo explicando la travesía que está viviendo, la cual la llevará a hacer cambios de imagen permanentes. "Así que solamente se presentó así nada más y se me hará un poco más difícil esconderla", comentó. "Por eso pensé en compartirlo para que no hagan preguntas". Más que darle un tono negativo a su condición, Jada decidió enfrentar la caída del cabello de una manera positiva y con gracia ante los miles de seguidores. "Pero saben que mamá pondrá pedrería ahí. Me haré una pequeña corona. Eso es lo que mamá va a hacer", expresó la madre de Willow y Jaden Smith. En el 2018, la famosa actriz finalmente se decidió a hablar públicamente sobre su condición y durante un episodio de su programa digital por Facebook, reveló detalles sobre su pérdida de cabello, según reportó People. "Fue espantoso cuando recién empezó", confesó. "Estaba en el baño un día y de pronto tenía mechones de cabello en mis manos". Este verano, a menos de dos meses de cumplir 50 años, su hija la convenció de raparse completamente. Aunque con un poco de temor, la actriz accedió y ahora parece ser que su nuevo look será permanente.

