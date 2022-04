Jada Pinkett rompe a llorar en su programa y es consolada por su hija: ¿Qué le pasó? La actriz se emocionó hasta las lágrimas en medio de su show Red Table Talk y fue inmediatamente reconfortada por su hija Willow Smith. Esto fue lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple un mes del episodio que promete ser el más recordado de todos los tiempos en los Oscar, Jada Pinkett y su familia han retomado sus vidas con normalidad tratando de dejar atrás lo sucedido. La actriz está de regreso a su famoso show Red Table Talk en el que le acompañan su hija Willow Smith y su madre Adrienne. Así lo anunciaba en sus redes sociales advirtiendo también que de momento no iban a hablar sobre lo ocurrido en la premiación. Al menos por ahora y hasta que estuvieran todos más recuperados. Su programa podría ser el espacio donde se debatiese todo. Pero mientras, Jada ha ofrecido un adelanto de lo que se viene y ha sido ahí donde el público pudo ver a la artista entre lágrimas y visiblemente afectada. La razón es una de peso, pero no tiene nada que ver con su esposo Will Smith ni con la bofetada más famosa de la historia, es un caso mucho más duro. Jada Pinkett Jada Pinkett y Willow Smith | Credit: IG/Jada PInkett, programa RTT Y es que, entre los invitados varios a su mesa roja redonda, hay una muy especial que removió especialmente a los allí presentes. Se trata de la madre de Cheslie Krist, Miss Estados Unidos, quien en enero de este año se arrojaba desde un 29 piso acabando así con su vida. Las declaraciones de su progenitora fueron muy dolorosas y emocionaron a las tres integrantes del show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El episodio todavía no ha salido al aire pero Jada sí ofreció un adelanto de lo que avecina. Ha sido en estas imágenes donde se la vio muy afectada por este testimonio. La temporada número 5 de esta RTB promete un sinfín de sorpresas, conversaciones interesantes y momentos familiares que incluyen la reunión de los tres hijos de la pareja, Will y Jada, en la mesa. Tal y como expresó la actriz en un escrito antes del comienzo de esta nueva temporada, parece que este será el espacio donde la familia abordará por primera vez ante la opinión pública cómo vivieron lo sucedido en los Oscar. Pero habrá que esperar. Will Smith India Credit: PAWAN SHARMA/AFP via Getty Images "Considerando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en su profunda sanación. Algunas de las cosas sobre nuestro estado y cuidado serán compartidas en la mesa cuando llegue el preciso momento", anticipó en este escrito antes de dar inicio al show. Por ahora, su protagonista, Will Smith, ha puesto tierra de por medio y ha sido captado en India donde podría estar conectando con la paz y tranquilidad que requiere en estos momentos.

