Jada Pinkett reaparece en su programa Red Table Talk y ha contado cómo está su familia Después de unas semanas de absoluto silencio, la actriz ha regresado a su programa junto a su hija Willow Smith y su madre Adrienne y ha compartido no sólo cómo se encuentran, sino la decisión personal que ha tomado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era uno de los momentos más esperados para el gran público. Después de lo sucedido en los Oscar con Will Smith y conocer sus disculpas posteriores, tocaba saber cómo estaba Jada Pinkett tras el, podría bautizarse, el momento del año. Y finalmente esa declaración y puesta en escena ha llegado. Ha sido en su programa Red Table Talk, a través del cual la actriz ha comunicado cómo está su familia y, sobre todo, la decisión que han tomado de forma conjunta. En su reaparición, la mesa roja se centra en Janelle Monáe y aborda sus batallas escondidas. Ella fue la gran protagonista. Pero antes de empezar el emocionante episodio, Jada quiso compartir estas palabras por respeto a su público. Jada Pinkett Jada Pinkett | Credit: Facebook/Red Table Talk "Considerando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en su profunda sanación. Algunas de las cosas sobre nuestro estado y cuidado serán compartidas en la mesa cuando llegue el preciso momento", anticipó en este escrito antes de dar inicio al show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hasta entonces, la mesa continuará ofreciendo testimonios de sanación, inspiradores y poderosos como el de nuestra increíble e impresionante primera invitada. Gracias por unirse, Jada", cerró el comunicado. El episodio, estrenado este miércoles, ha tenido un acogida espectacular con más de dos millones de reproducciones en menos de 24 horas y más de tres mil comentarios. En su mayoría, de apoyo y cariño para la familia Smith. A la mesa se unieron también sus dos grandes pilares, su hija Willow Smith y su madre Adrienne. Jada se mostró entregada a la charla y contenta de arrancar esta nueva temporada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jada Pinkett reaparece en su programa Red Table Talk y ha contado cómo está su familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.