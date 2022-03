Jada Pinkett-Smith dijo que le importaba "un carajo" lo que la gente dijera sobre su cabeza rapada antes de los Oscar Antes de la 94ª entrega de los Premios Oscar la esposa de Will Smith había colgado un video de TikTok hablando sobre su alopecia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El polvo todavía no se asienta después del caos que se formó durante la 94ª entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias de este domingo luego de que el actor Will Smith abofeteara en pleno escenario a Chris Rock al reaccionar a un chiste que el comediante hizo a costillas de su esposa, Jada Pinkett Smith. La broma expresada por Rock hacía referencia a la cabeza rapada de la actriz, quien padece alopecia. En medio de la controversia ha surgido un video de TikTok donde Pinkett Smith afirmó que a ella le "importaba un carajo" lo que la gente dijera de su cabeza rapada. "Siendo una mujer de raza negra y tener que lidiar con mi cabello en Hollywood, en la época en la que yo surgí, siempre había que llevar el cabello con una apariencia lo más cercana posible al cabello europeo y eso era realmente complicado porque a mi me gustaba mi cabellera rebelde y rizada", expresó la actriz de 50 años en el clip publicado hace seis días, "Pero nadie quería eso entonces siempre tenía que arreglarme el cabello de formas que se no sentían naturales", prosiguió la anfitriona del programa Red Table Talk (Facebook Live). "Así que tuve que aprender a agarrar coraje y decir: 'No, No voy a hacer eso'. Y por eso siento esa libertad hoy día — me importa un carajo lo que la gente piense de esta cabeza rapada mía. Porque, ¿adivinen qué?, me encanta". @@jadapinkettsmith Jada Pinkett Smith y su marido, Will Smith (izq.) fueron captados en la fiesta de Vanity Fair posterior al incidente ocurrido durante la 94ª entrega de los premios Oscar: Hada Pinkett Smith con Will Smith fiesta Vanity Fair Oscars 2022 Credit: Stefanie Keenan/VF22/WireImage for Vanity Fair SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El encontronazo entre Chris Rock y Will Smith ocurrió hacia la mitad de la pasada entrega de premios —realizada en el Dolby Theater de Los Ángeles— cuando el comediante realizaba un monólogo. Dirigiéndose a los presentes hizo una mención a la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith diciendo: "Jada, te amo, [la película G.I. Jane, 2: no puedo esperar a verla, ¿ok?". Inicialmente, el público recibió la broma con risitas nerviosas, incluyendo al propio Will Smith, pero tras observar el rostro de amargura de su mujer el actor se aproximó al escenario para propinarle un bofetón a Chris Rock sin mediar palabra. Rock ha afirmado que él desconocía que la actriz padecía de un problema de salud y que por ello carecía de pelo. Por su parte, Smith —quien a la postre recibió el premio al Mejor Actor tras lo ocurrido— se disculpó con la Academia al aceptar la estatuilla. Posteriormente hizo lo mismo con Rock publicando un mensaje en sus redes. La Academia de Artes y Ciencias ha condenado los hechos y estudia las acciones que tomará en contra de Smith,

