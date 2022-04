Esto fue lo que hizo el examante de Jada Pinkett tras el escándalo de los Óscar con Will Smith August Alsina, el cantante con el que la actriz confesó haber tenido una relación mientras estaba casada, ha salido a la palestra en medio de la polémica con una canción y un posible libro que podrían echar más lecha al fuego. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por si fuera poco todo lo que está ocurriendo alrededor de Will Smith, Jada Pinkett y todo el asunto de la bofetada a Chris Rock en los Oscar, llega el cantante August Alsina y su nueva canción y lo remueven todo de nuevo. El artista de R&B con quien Jada reconoció haber vivido una relación durante sus tiempos de crisis con su marido, ha salido a la palestra con una canción, "Shake the world", cuyas líneas han hecho sospechar al mundo que están dirigidas a su ex. "Bueno, por supuesto que algo de mierda va a caer cuando te enredas con la favorita del mundo", dice parte de la letra de esta melodía, la cual dio a conocer el propio cantante en sus redes sociales para sorpresa de todos. August Alsina y Jada Pinkett August Alsina y Jada Pinkett | Credit: (Photo by Paras Griffin/Getty Images for BET) La relación de ambos había pasado a otro plano. Pero lo sucedido estas semanas ha dejado una puerta abierta para otras posibles apariciones del intérprete en los medios en un sentido menos musical. Si bien él no ha mediado palabra alguna sobre lo ocurrido en la premiación ni mucho menos sobre la que fue su pareja sentimental un tiempo, fuentes cercanas a The Sun aseguran que se podría estar preparando para soltar lo más grande en un futuro libro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Sobre qué? Parece que sobre Jada y su unión. "August se está preparando para firmar un gran contrato por un libro que detallará su romántica relación con Jada", ha confesado una fuente al tabloide. "También hablará sobre cómo fue el tiempo que pasó en la casa de Will cuando el actor rodaba fuera", añadió. will smith y jada Pinkett smith Will Smith y Jada en la alfombra de los Premios Oscar 2022 | Credit: (Mike Coppola/Getty Images) Según apunta esta misma persona, August salió tan perjudicado del famoso escándalo de su affair con Jada que hasta llegó a repercutir no solo en él y lo personal, sino también en su carrera. Si lo hará o no es todavía una incógnita que él todavía no ha confirmado, tan solo fuentes cercanas que han podido tener acceso a esa información. De momento su canción con indirectas ya anda en el mercado haciendo de las suyas. Así que todo podría pasar. Will no gana para sustos.

