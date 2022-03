Jacqueline Bracamontes revela su secreto para mantener una relación sólida Tras una década de matrimonio y cinco hijas, Jacky Bracamontes ha conseguido lidiar con los conflictos de pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 1 de octubre de 2011, Jacqueline Bracamontes contrajo matrimonio con el empresario Martín Fuentes. Como en muchos matrimonios donde hay una figura pública las polémicas no han faltado; pese a los rumores alrededor de esta pareja, que ya cumplió un década de casada, continúan sólidos y criando a sus cinco hijas. La actriz explica cuál ha sido la fórmula para mantenerse unidos. "Mucha paciencia, mucho amor, respirar profundo. Escoger las batallas porque hay cosas que dices 'por esto no [peleo]' mejor lo dejamos pasar. Pero hay otras que sí tenemos que hablarlas, aclararlas, y hablarlas y discutirlas", reveló Bracamontes a los medios de comunicación. "Creo que ese ha sido el secreto, respirar profundo de parte de él y de parte mía. Y saber que somos personas muy diferentes que vamos cambiando; conforme pasan los años vamos cambiando todavía más". La también conductora considera importante que todas las parejas, cuando tienen niños, dediquen un momento a solas para seguir compenetrándose. "Creo que seguir alimentando el amor [es muy importante]", mencionó. "Y esos viajecitos [de pareja] que, de repente, ya no son tan seguidos porque con cinco hijas son difíciles, y con el trabajo de él, y el mío. Pero, de repente, darnos unas escapadas. Eso sería una recomendación para [los matrimonios]", concluyó. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes, su esposo y sus 5 hijas | Credit: Instagram Jacky Bracamontes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqueline Bracamontes también está consciente de la responsabilidad que implica criar a sus cinco nenas y quiere dedicarles la mayor atención posible. Por lo tanto, prefiere proyectos que no requirieran estar alejada de ellas por mucho tiempo. Pese a todo, se da tiempo de continuar cumpliendo con sus compromisos profesionales, al tiempo de dedicarse a su familia

