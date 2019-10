Jacqueline Bracamontes se somete a una cirugía estética Jacky Bracamontes quiso ser abierta con sus fanáticos y dio a conocer que se someterá a una cirugía estética para "arreglarse" las huellas en su figura que han dejado sus cuatro partos. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin pelos en la lengua, Jacqueline Bracamontes ha revelado públicamente que se someterá a una cirugía estética para tratar de palear, un poco, los daños ocasionados a su figura tras parir a cinco hijos, uno de ellos, murió. Así, la conductora dio a conocer una imagen donde se le ve en la cama de un hospital preparándose para la operación. RELACIONADO: Jacky Bracamontes bautiza a sus mellizas Image zoom Mezcalent "Tiempo de hojalatería y pintura! Bisturí, ven a mí!", escribió Bracamontes para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios". La también actriz dejó claro que este tipo de intervenciones tienen su grado de dolor para la recuperación. Además, aprovechó para agradecer el apoyo de sus fanáticos, pero, sobretodo, de su esposo y padre de sus hijas Martín Fuentes. "Después de cuatro embarazos uffff, era urgente!!!", agregó. "Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre!!! Les contaré cómo me va! Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera! Gracias mi Martín Fuentes por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme!!!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas de inmediato reaccionaron a esta revelación y la llenaron de mensajes alusivos. "Aunque te ves hermosa. Tu sabrás donde necesitas tus arreglitos… muchas bendiciones que todo salga bien", mencionó un seguidor. "Quedarás más hermosa!!!! Pasas el dato del doctor yo también quiero un arreglito después de tres embarazos", comentó otra fanática. "OMG! Bueno, Yo te veo perfecta, pero si eso te hace sentir mejor y lo consideras así; desde aquí mi apoyo! Un abrazo valiente y que te recuperes muy bien!", dijo alguien más. Quizá Jacky Bracamontes también dé a conocer imágenes de la recuperación. Habrá que esperar. Advertisement

