Las espléndidas vacaciones en la nieve de Jacky Bracamontes con su familia By Alma Sacasa

Antes de la nieve
IG/Jacky Bracamontes
Los siete miembros de la familia fueron a un parque acuático en México antes de irse de vacaciones a la nieve. Sería para tomar un poco de calorcito antes de viajaral frío.

Chicas viajeras
IG/Martin Fuentes
Las hijas de Jacky Bracamontes saben cómo relajarse.

Listos para la nieve
IG/Martin Fuentes
Después de divertirse al sol, la familia estaba lista para hacer lo mismo en la nieve en Colorado. Así lo muestra esta foto tomada por el esposo de la presentadora, Martín Fuentes.

Todos juntos
IG/Jacky Bracamontes
"La familia completita disfrutando en la nieve... @mft07 #family #vail", compartió la actriz desde las pistas de ski de Vail.

Familia de esquí
IG/Jacky Bracamontes
"Listos para esquiar! (Bueno, yo no porque no me dejó el doc 😭) @mft07 #Vail #ski #nenastodoterreno", contó la mexicana.

Padre orgulloso
IG/Martin Fuentes
"Hoy fue uno de esos dias q un papa llora de emoción por sus princesas, al verlas esquiar conmigo en lugares difíciles y ellas con mucha seguridad", compartió el mexicano.

Familia sin miedo
IG/Jacky Bracamontes
"Mis loquitas esquiadoras y el más loquito de todos... mi @mft07 !!!", dijo Jacky.

Lindo viaje
IG/Jacky Bracamontes
"Un viaje inolvidable en familia! Gracias mi @mft07 por organizarlo y felicidades a mis campeonas esquiadoras!", expresó la actriz.

¡Feliz cumpleaños!
IG/Jacky Bracamontes
"Por fin pudimos festejar a Emilia y Paula como se merecen!! Gracias @happyworldmexico por hacer de este primer cumpleaños de mis princesas algo tan especial!!!", compartió la mexicana.

Mensaje de amor
IG/Martin Fuentes
"Hoy hace 40 años nació esta hermosura de mujer que decidio casarse conmigo hace 8 años y hoy me ha vuelto el hombre más feliz del mundo, pero las palabras que te dedique no van a poder expresar lo mucho que te amo. Quiero que hoy en esta nueva vuelta al sol sigas brillando como lo haces, y llenenando a toda la gente que te queremos con esa buena energía", escribió Fuentes en honor a su media naranja. "Hoy quiero desearte un mundo de felicidad, amor y prosperidad".

