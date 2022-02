Jacqueline Andere enciende las redes con sexy atuendo a los 83 años Los usuarios de las redes sociales se pronunciaron de inmediato ante la hermosura de Jacqueline Andere. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 83 años, Jacqueline Andere imparte cátedra de belleza; también irradia una energía que contagia a propios y extraños. Por ello, su orgullosa hija Chantal, no pudo contenderse y dio a conocer una imagen de su madre en shorts, donde la primera actriz luce espectacular. "Esta foto se la tome a mi mamá [Jacqueline Andere] el 1/01/2022, es decir, hace un mes y cacho. Me impresiona muchísimo que a sus 83 años se vea y esté así de fantástica", mencionó Chantal para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Ella siempre trabajadora, feliz, solidaria, un ser humano excepcional. Podría escribir horas y horas de todas sus virtudes. Sentí muchas ganas de compartir con ustedes esta joya de foto. Bendita genética mamá. Orgullo, divina, mi gran amor". La instantánea ocasionó la reacción de varias famosas, quienes no dudaron en llenar de halagos a la intérprete de Matilde viuda de Salvatorre en la telenovela La mexicana y el güero. "¡Está muy picuda! Besos a nuestra súper Jackie. Igual de bellas las dos", mencionó Lucero en el mencionado post. "¡¡Que bueno que la compartiste Chana!! ¡¡Es para presumirla!! ¡¡Está bárbara nuestra querida Jacqueline!!", dijo Lisset. "¡¡¡¡Qué barbara tu mami siempre hermosa!!!! Que bonita foto Chanty", expresó Aracely Arámbula. jacqueline-andere.jpg Jacqueline Andere SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fanáticos tampoco dejaron pasar la ocasión para darle más elogios. "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Qué hermosa!!!!!!!!!!! Que belleza tu mami, igual a ti adorada y que actrices las dos. Las admiro totalmente"; "¡Qué barbaridad, bellísima!"; "Hermosa y talentosa. Me emociona el amor que hay entre ustedes, es una bendición"; "¡Queeeeeé! De 83 parezco yo, es demasiado regia"; "¡¡¡¡¡Cómo que 83!!!!! Pero no aparenta su edad ¡bellísima!", y "¡¡Qué bella está la señora Jacqueline!! ¡¡¡Divina a su edad!!!", comentaron. Jacqueline y Chantal Andere son un ejemplo de amor y complicidad. Siempre que pueden, disfrutan de momentos juntas.

