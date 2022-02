Jacqueline Andere habla de su sexy foto que encendió las redes ¿Por qué Jacqueline Andere dejó al descubierto su sensualidad? La actriz explica todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Jacqueline Andere causó gran expectación en redes sociales tras mostrar su sensualidad a los 83 años. Ante ello, la actriz relató cómo surgió la imagen que ocasionó el revuelo. "Estaba muy relajadita en Huatulco, en mis shorts y enseñando un poco las bubis, pero natural, nada de postizos; no, no naturalita. Entonces, mi hija [Chantal Andere] la subió. Eso nada más es genética que Dios me dio, que mi madre me dio, soy traga años" Como otros famosos, la protagonista de la telenovela Amor en el desierto intentó contar la historia de su vida a través de un libro. Sin embargo, al darse cuenta que podría ocasionar incomodidad en algunos miembros de su familia, decidió desistir. "[Durante la pandemia] al estar sola en casa, diciendo '¿Dios mío qué voy a hacer?'. 'Bueno me voy a poner a escribir todo lo que he pasado a través de 66 años de profesión' y luego decía 'esto no lo puedo poner, porque qué van a decir mis nietos ¿no?'; entonces, opté no por hacerlo", confesó a los medios de comunicación. Pese a lo anterior, cuenta con algunos apuntes sobre pasajes de su vida y quizá pueda darlas a conocer en algún momento, pero aún no está segura. Eso sí, dio a conocer que su vida amorosa fue muy amplia. jacqueline-andere.jpg Jacqueline Andere SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo apuntes de muchas anécdotas que he pasado a través de la vida. Si sacara mis anécdotas, sacaría nada más de mi profesión; no porque no pueda decir algunas cosas de mi vida privada", reveló. "Novios tuve muchos. Un día me puse a hacer una lista y no acaba la lista. No se me fue uno vivo [bromeó]". En lo que decide sobre contar o no su vida, Jacqueline Andere se prepara para regresar al teatro con una obra que dará funciones en México.

