Jacqie Rivera envía un mensaje a su familia en medio del publicitado pleito contra sus tíos Juan y Rosie La hija de Jenni Rivera es ahora la encargada de la empresa y el legado de su famosa madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las declaraciones hechas por varios miembros de la familia Rivera han dejado al descubierto la distante y quebrantada relación entre los hijos de la llamada diva de la banda, Jenni Rivera, y sus tíos Juan y Rosie, quienes por los últimos casi nueve años se habían encargado del legado de la cantante. Luego de ser un frente unido con una misma meta en común de engrandecer el legado de la fallecida intérprete, los Rivera, junto a la matriarca, doña Rosa Saavedra, parecen haberse distanciado. Pero Jacqie —quien ha tomado las riendas de la empresa de su madre en medio de un supuesto pleito legal en contra de sus tíos por las finanzas de la herencia— no pierde la esperanza de que regrese unan vez más la paz a su familia. La cantante, que hoy estrena su más reciente video titulado "Hurt", vaticina que, en un futuro cercano, el amor y la cercanía volverán a reinar en su familia. "Tengo fe en que en algún tiempo todo va a estar bien", dijo Jacqie a People en Español. "Siento que en algún tiempo todo va a estar mejor, pero ahorita como que nos estamos dando un poquito de espacio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras pasa la tormenta, Jacqie revela entre lágrimas lo que realmente siente su corazón y en el noveno aniversario luctuoso de la diva de la banda, envía conmovedores mensajes a cada miembro de su familia. A su esposo Mike Campos: "Lo amo mucho. Me tomó mucho tiempo reconocer que él es la persona que más me complementa. Aunque yo pensaba que podía [estar] en esta vida sola, y a lo mejor sí lo podía hacer porque soy fuerte, pero no lo quiero hacer, porque yo quiero pasar el resto de mi vida creciendo con ese hombre". Jacqie Rivera y Mike Campos Jacqie Rivera y Mike Campos | Credit: Cortesía Jacqie Rivera A Jenni, su mamá: "A mi mamá le quiero decir gracias por todo lo que sacrificó por nosotros, por siempre ponernos primero y le pido que me perdone. Ahora entiendo qué tanto [peso] estaba cargando y que lo hizo con tanta gracia y con tanto amor que realmente sí hizo un gran trabajo en ser madre y padre a la vez". Baby Jacqie Rivera and Jenni Rivera Baby Jacqie Rivera and Jenni Rivera | Credit: Cortesía Jacqie Rivera A Trino Marín, su papá: "Lo perdono. Ahora puedo entender porque soy una persona imperfecta, con muchas fallas. Lo perdono por no ser lo que necesitaba. Siempre digo que el hecho de que no tuve papá moldeo muchas cosas en mí. Le quiero dejar saber que lo perdono y que desde este momento voy a tomar responsabilidad por la persona que soy, que nunca va a ser su culpa. Lo quiero". Jacqie Rivera y Trino Marín Jacqie Rivera y Trino Marín | Credit: Cortesía Jacqie Rivera A Rosie, su tía e inseparable confidente: "Le quiero dar las gracias por sacrificar tanto. La quiero mucho y sé que cada lágrima y cada esfuerzo que ella hizo, no fue en vano, que Dios se lo va a multiplicar y le va a dar justicia y belleza para sus cenizas", expresó. Jacqie y Rosie Rivera Jacqie y Rosie Rivera | Credit: Jacqie Rivera/Instagram A Juan, su tío, quien tomó el papel de papá: "Lo quiero mucho, lo amo. Le doy gracias por llenar ese lugar de papá cuando yo lo necesitaba. Aunque es poco refinado, yo le voy a dar paciencia, porque eso es lo que me han dado a mí. Y que no es un adiós, sino hasta luego". Rosie, Lupillo, Jacqie and Juan Rivera Rosie, Lupillo, Jacqie and Juan Rivera | Credit: Cortesía Jacqie Rivera Al hablar de cada uno de sus hermanos, Jacqie no pudo contener las lágrimas y con la voz entrecortada expresó su amor al mejor regalo que le heredó su madre. A Chiquis, su hermana mayor: "Le quiero dejar saber que mucho de lo que yo soy es por ella. Le doy gracias por dejarme volar. Ella y yo tenemos una relación bien interesante, porque la necesitaba tanto y como que nos teníamos una a la otra, pero le doy gracias por dejarme volar. Nunca voy a parar de necesitarla. Le doy gracias por tanto que ha hecho por nosotros, lo que se ve y lo que no se ve. Lo que ha vivido y que todavía puede mantener un corazón tan puro, me inspira mucho". Jacqie y Chiquis Rivera Jacqie y Chiquis Rivera | Credit: Jacqie Rivera/Instagram A Jenicka, su hermanita: "La quiero muchísimo. Lo que ella ha vivido ha sido muy difícil y por eso creo que Dios le dio el carácter que tiene, que es fuerte. Le prometo ser mejor. Ella no tuvo a mi mamá suficientes años, y nunca voy a poder ser su mamá, pero siempre voy a estar aquí para amarla y guiarla, porque creo que tuvimos que crecer tan rápido y ella no merece eso". Jacqie Rivera y Jenicka Lopez Jacqie Rivera y Jenicka Lopez | Credit: Jacqie Rivera/Instagram A Johnny, el bebé de la familia: "Ese niño es tan especial. Lo quiero mucho. Le doy gracias por su valentía. Tomó mucha valentía hacer lo que hizo, pero realmente esa valentía nos esforzó a todos a crecer, a salir de ese lugar de confort, de no querer crecer, no querer sanar y le doy gracias por su valentía para hacer lo que él sabía que era correcto, porque me ayudó bastante. Él me ha ayudado a crecer más de lo que él sabe". Mikey Rivera-Jacqie Rivera-Johnny Rivera Mikey Rivera-Jacqie Rivera-Johnny Rivera | Credit: Jacqie Rivera y Mike Campos A Mikey, su hermano: "Quiero que él sepa y que el mundo sepa, que él es el más noble de todos. Tiene un corazón tan lindo y hay veces que las cosas de la vida no nos dejan ver nuestra propia persona, pero él es mejor de lo que cree. No puedo esperar a que el mundo pueda ver quien es mi hermano, el corazón que carga y su sabiduría. Lo quiero mucho".

