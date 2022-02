Jacqie Rivera deberá enfrentar su primera demanda Ahora que Jacqie Rivera es la nueva albacea de la herencia de su madre Jenni, también deberá encargarse de un asunto legal que fue interpuesto en contra la fallecida cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la renuncia de Rosie Rivera como albacea de la fortuna de su hermana Jenni, que ocurrió luego de que le hicieran una auditoría a las empresas de la Diva de la banda, Jacqie se quedó a cargo del emporio de su madre. Pero no todo es miel sobre hojuelas para ella, debido a que su sucesión ha estado rodeada de la polémica y los problemas familiares. Ahora, suma un nuevo problema a su administración, debido a que ha recibido una demanda por parte la familia del peinador Jorge Armando Sánchez, quien falleció en el accidente donde murió la intérprete de "La gran señora". "Gigi era el peinador, maquillista acompañante personal y asistente de Jenni Rivera; trabajaba para ella. Ante esta circunstancia nadie pudo cobrar absolutamente ningún dinero. Entonces, decidimos hacer una demanda por reparación de daño moral", explicó Alejandro Jiménez, abogado de Gigi Sánchez, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Bajo la anterior administración nadie nos hizo eco, nos hizo caso y tuvimos que continuar con esta serie de acciones legales". El representante jurídico dejó claro que seguirá con el procedimiento para encontrar una compensación. Incluso, advirtió que las familias de las otras personas que murieron en el accidente lo han buscado y podrían hacer una demanda conjunta. Jacqie Rivera Jacqie Rivera? | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora que ya cambió la administración, que la tiene Jacqie, quiero ver de qué están hechos, se perdió una vida humana", enfatizó. "Con esto que hemos venido haciendo, ya se acercaron varias personas y muy probablemente se haga un frente común. Nosotros vamos a hacer lo humanamente posible por que esto se dé ya sea por la vía judicial, por la negociación o la mediación". Mientras tanto, los hijos de Jenni Rivera están tratando de dejar atrás toda la polémica ocasionada con el cambio de albacea, que vino acompañado de una ruptura familiar ante las insinuaciones de supuestos abusos económicos en contra de Rosie y Juan Rivera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jacqie Rivera deberá enfrentar su primera demanda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.