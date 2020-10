Jacqie Rivera confiesa que esconde un secreto detrás de su sonrisa La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera abre su corazón y revela el difícil momento emocional por el que atraviesa. Por Isis Sauceda/ Los Ángeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jacqie Rivera abrió su corazón y compartió con sus seguidores sus verdaderos sentimientos al revelar que no todo en su vida es color de rosa, como se podría interpretar a través de sus publicaciones en redes sociales. La hija de la fallecida Jenni Rivera confesó que no todos sus días están llenos de felicidad, así ella cuelgue fotos suyas sonriendo. “Quería compartir mi lado inspirador y siempre alegre, pero para ser honesta, no siempre es así”, escribió Jacqie en su cuenta de Instagram. “Así que seré honesta con la esperanza de que algunos de ustedes (y yo) encuentren fuerza en eso. Me estoy sintiendo cansada, desanimada, sola y preocupada. Siento que quizá jamás alcanzaré mis metas o cumpliré mis sueños. En algunas ocasiones me siento como fracasada. Como que estoy llena de oscuridad más a menudo que llena de luz”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además agregó que, como madre, tiene momentos en que la atacan las dudas y miedos al pensar en la crianza y el futuro de sus hijos. “Muchas veces veo a mis niños y me siento terrible que no lo tengo todo resuelto para ellos. Pero si puedo ser honesta, estoy creciendo como persona junto a ellos”, confesó. “Y en días como hoy, cuando me siento que me estoy ahogando en todas mis dudas, miedos y emociones, es sólo por la gracia de Dios que puedo encontrar esperanza en el mañana”. Jacqie se dirigió directamente a sus seguidores para recordarles que a pesar de la perfección que aparente en sus redes sociales, es válido no sentirse bien en ocasiones. La madre de cuatro hijos se lanzó oficialmente como cantante en abril del 2019 y ha confesado que ha sido toda una odisea encontrar el balance en su vida. Ha dicho además que no puede criar niños felices si ella no es feliz cumpliendo sus sueños.

