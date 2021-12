Jacqie Rivera causa conmoción con el video y mensaje a su padre José Trinidad: "Te amo y te perdono" La hija de Jenni Rivera dedicó estas palabras a José Trinidad Marín, encarcelado por abusos sexuales a ella, a Chiquis Rivera y su tía Rosie Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El perdón, ese sentimiento tan bonito como difícil de dar en algunas ocasiones, se ha convertido en el gran protagonista de la vida de Jacqie Rivera en estos momentos. Tiene motivos de peso para vivir en el resentimiento con su padre José Trinidad Marín, exesposo de Jenni Rivera, encarcelado por abusos sexuales con ella, su hermana Chiquis Rivera y su tía Rosie Rivera. Sin embargo, ha optado por el camino del amor y la reconciliación. A través de un video conmovedor lleno de imágenes con su progenitor y su voz de fondo dirigiéndose a él, Jacqie ha llevado a las lágrimas a su familia y a muchos de sus seguidores. "Este mensaje es para el primer hombre que rompió mi corazón. Padre, quiero que sepas que a pesar de tus errores, tus decisiones y de que el hecho de que me dejaras me dolieron profundamente, te amo y te perdono", se escucha de fondo en este video. ¿A qué viene esta declaración hacia alguien que le ha hecho tanto daño? Se han preguntado muchos. Para Jacqie es el momento de hacerlo y pasar página. Es un regalo y un homenaje a su madre, quien este 10 de diciembre cumple 9 años de su partida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ella es que la también cantante ha querido lanzar Hurt, un single en el que le rinde tributo y además resalta uno de los hechos más terribles de su vida: el abuso de su padre. Jenni Rivera Credit: Instagram/@jacqierivera Tanto Chiquis desde sus redes como los seguidores de Jacqie han aplaudido su paso hacia adelante y el querer dejar atrás un episodio tan crudo y doloroso por el que Marín sigue en prisión. Después de casi 9 años prófugo de la ley, el que fuera esposo de Jenni fue capturado y sentenciado en 2007 a 31 años de cárcel por abusar sexualmente de las hijas que tuvo con la cantante, así como de su cuñada, la hermana menor de la 'Diva de la banda'. El próximo día 10 el esperado tema verá la luz con el fin de recordar a la gran mujer que fue Jenni y cerrar una etapa que ya es historia para sus protagonistas.

