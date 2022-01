Jacqie Rivera asume el mando de las empresas de su madre, Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion En medio de la controversia sobre un supuesto mal manejo de las empresas de Jenni Rivera por parte de su hermana Rosie, la familia nombra directora ejecutiva a una de las hijas de la legendaria cantante de música regional mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacqie Rivera está decidida a proteger el legado de su madre, la legendaria artista regional mexicana Jenni Rivera. Ahora, la también cantante asume el mando de dos de las compañias de su madre, Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion, LLC, que durante 9 años fueron manejadas por sus tíos Rosie y Juan. "Estoy emocionada de asumir el puesto de directora ejecutiva de estas dos empresas para preservar el legado y la reputación (al igual hacer crecer) de estos dos negocios que mi madre dejó en manos de mi tía Rosie y ahora a mí", explicó Jacqie, de 33 años. Según ella, este nombramiento representa un cambio de guardia de una generación a otra en los negocios de la familia. "Estoy complacida y agradecida de haber recibido la antorcha de liderazgo... y estoy ansiosa por comenzar", dijo la nueva directora ejecutiva. Jacqie Rivera Jacqie Rivera | Credit: IG/Jacqie Rivera El anuncio del nombramiento de Jaquie como CEO sucede luego de que su hermana mayor, Chiquis, hablara en su podcast Chiquis and Chill, sobre las razones qué habrían desencadenado las desavenencias entre los hijos de Jenni y su tía Rosie. "Tuvimos nuestras dudas durante mucho tiempo, pero no quería entrar en ese tema porque sabía que causaría problemas. En enero de 2021, decidí escuchar a mi hermano y contratar a un abogado para averiguar cómo estaban las finanzas de los negocios y el fondo que dejó mi madre", explicó Chiquis. "Johnny es el que ha estado lidiando con el abogado, y lo que pidió (a mi tía) no fue una auditoría, sino una contabilidad. Como beneficiario tiene derecho a pedirlo y mi tía Rosie tenía la obligación de darnos esa información anualmente, pero nunca lo hizo (…) y cuando lo pedimos se generó un gran revuelo y no entendimos. por qué. Creo que el que no hace nada tiene miedo ", dijo la también cantante de 36 años. Los comentarios de Chiquis por supuesto crearon una algarabía de opiniones que al parecer la familia ha tratado de contener con este comunicado. "Estoy agradecida por los esfuerzos que mi tía hizo en nuestro nombre después del fallecimiento de nuestra madre para honrar sus deseos y atender nuestras necesidades financieras y emocionales durante los últimos 9 años. Ella sirvió en sus roles duales con orgullo e integridad", explica la intérprete de Hurt. Sobre la auditoría mencionada por Chiquis en su podcast, Jacquie dijo: "A pesar de los informes recientes de los medios de comunicación, no hubo evidencia de ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosie, actuando como fideicomisaria". Por su parte, la propia Rosie Rivera dijo en el mismo comunicado que daba gracias a Dios y su hermana Jenni por haberle confiado su legado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi hermana vale el peso de estos últimos 9 años y más, pero estoy feliz de pasar la batuta. Continuaré orando por Jacqie mientras asume este papel y animando a mi hermana y mis sobrinos."

