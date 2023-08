Exnovia de Guaynaa asegura que el cantante se aprovechó de Lele Pons Lele Pons y Guayna contrajeron nupcias y presumen su amor; sin embargo, Jacky Fontánez, la ex novia del representante de genero urbano, revela que él solo quería a la influencer por interés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de que Guaynaa iniciara una relación sentimenta con Lele Pons, que posteriormente se convirtió en matrimonio, el cantante tenía un noviazgo con Jacky Fontánez. Ahora, la animadora asegura que su ex se acercó a la influencer por conveniencia y para aumentar su popularidad. "[Guaynaa] vivía conmigo y tuvimos una relación bien bonita y yo he dicho que, hasta ahora, él ha sido mi mejor novio", relató Fontánez en el Podcast Las más perras (YouTube). "Pero dentro de la relación hubo un momento que él mismo fue donde mi y me dijo 'mira, yo le estoy escribiendo a Lele, es que quiero que ella salga en un video mío'. Y yo [le respondí] 'pero es que el artista no busca a la modelo, si no su equipo de trabajo'. Y él me dijo 'no, es que quiero hacerme amigo de ella porque me va a salir más barato hacerme amigo de ella'". La locutora y presentadora también reveló que Lele Pons estaba enterada de que el representante de música urbana tenía un romance con ella; lo cual, no importó para que la influencer le enviará mensajes a su entonces novio y le insinuara que "quería tener un novio como él". Lele Pons y Guaynaa Credit: Manny Hernandez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Incluso [Lele Pons], cuando nosotros nos fuimos de viaje que fuimos a Italia, a Roma, le escribía a [Guaynaa] 'ay que viaje más bonito, yo quisiera tener un novio así'. Él me enseñó todas esas conversaciones. Ella sabía de mi. Decía 'esa relación de ustedes es tan bonita'", continuó. "Él me dijo 'a mí me conviene porque ella tiene muchos números y la canción le daría streamings". Ahora, Lele Pons y Guaynaa son un matrimonio que asegura estar muy enamorado. Por su parte, Jacky Fontánez sigue con su vida también.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exnovia de Guaynaa asegura que el cantante se aprovechó de Lele Pons

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.