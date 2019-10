Las románticas vacaciones de Jacky Bracamontes con su esposo en Nueva Zelanda By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La actriz y su esposo Martín Fuentes dejaron a sus hijas en casa para disfrutar de unas vacaciones románticas y aventureras. Empezar galería ¡Feliz aniversario! Image zoom IG/Jacky Bracamontes La pareja que lleva ocho años casada decidió celebrar un día tan especial sin sus cinco hijas. Advertisement Advertisement De vacaciones Image zoom IG/Jacky Bracamontes “Por fin en Nueva Zelanda!!! Fue una locura la travesía pero valió la pena!!! Gracias por traerme mi @mft07 !!! #Queenstown”, compartió la actriz. Aventureros Image zoom IG/Jacky Bracamontes “Hoy hicimos puras cosas con adrenalina! Empezamos con el #shotoverjet @mft07”, contó la mexicana. Advertisement Las aventuras continuaron Image zoom IG/Jacky Bracamontes “Y después fuimos a hacer el #canyonswing … @mft07”, dijo la madre de cinco hijas. Una experiencia memorable Image zoom IG/Jacky Bracamontes “Fue increibleee!!! Todavía no me recupero del shock!!!! 😱😱😱😱”, excalmó Jacky sobre este salto al vacío. Sin miedo Image zoom IG/Martín Fuentes Amante de las carreras de autos, Martín Fuentes está acostumbrado a las emociones fuertes. Advertisement Advertisement Advertisement Tiempo de vino Image zoom IG/Martín Fuentes “Ahora le tocó a mi @jackybrv escoger el plan y venimos de #winetasting aquí en #queenstown #salud #cheers #wine #pinotnoir”, dijo el mexicano. Comida con vista Image zoom IG/Martín Fuentes “Un pequeño #lunchbreak con el amor de mi vida @jackybrv arriba de #mounttutoko #glacier #amazing #newzealand #helicopters #picnic @alpineadventures_nz”, compartió el esposo de la presentadora. La foto perfecta Image zoom IG/Jacky Bracamontes “Esta foto es un must en uno de los lugares más lindos que me ha tocado visitar… #LakeQuill en #newzealand”, publicó la exreina de belleza. Advertisement Advertisement Advertisement Siempre juntos Image zoom IG/Jacky Bracamontes “Un mismo día, distintos escenarios!!! Todos ellos espectaculares!!! @mft07 #NuevaZelanda #newzealand”, dijo la mexicana. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Las románticas vacaciones de Jacky Bracamontes con su esposo en Nueva Zelanda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.