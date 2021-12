¡El inesperado suceso que vivió Jacky Bracamontes en las calles Israel! En entrevista con People en Español, la conductora del programa especial de Miss Universo por Telemundo este domingo, compartió un episodio que no olvidará jamás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A apenas unas horas de unos de los shows más esperados de la televisión, Miss Universo, su conductora en el especial de Telemundo, Jacky Bracamontes, ha sacado un ratito para hablar con People en Español y compartir sus impresiones desde Eilat, Israel. Ha sido una semana intensa y de mucho trabajo que le ha dejado poco tiempo libre. Los ensayos para que todo salga perfecto la han tenido muy ocupada a la vez que emocionada y honrada de poder transmitir este evento tan especial. Con lo que Jacky no contaba es con la sorpresa que iba a recibir en las calles este país, un episodio que le ha llegado al corazón y ha compartido en exclusiva con nuestra edición digital. Jacky Bracamontes Credit: Cortesía Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo La bellísima presentadora y feliz mamá vivió una anécdota que se llevará de vuelta a casa para contársela a los suyos. "¡Me ha sorprendo que me reconocen mucho por las telenovelas! ¡Les gustan mucho las telenovelas en Israel! Agradecida a todas esas personas que me han pedido que si me pueden abrazar, muy lindo el cariño de la gente", confesó con la ilusión de una niña a People en Español desde allende los mares. No ha sido lo único que la ha dejado sin palabras. "La comida espectacular, ¡cómo he comido delicioso por acá! Y el lugar es hermoso", dijo encantada. Además, nos confesó que por fin ha podido conocer un poco más e interactuar con las candidatas a Miss Universo, especialmente con Débora Hallal, la bellísima mujer que representa a su país del alma, México. Si tuviera que elegir, Jacky tiene claro quién espera que gane. "¡Esperando que sea una latina la que se lleve esa corona!", expresó convencida. Para la también actriz sería de una gran ilusión que el título se quedase en el continente Latinoamericano. Con este show en vivo y el fin de Así se baila, la mexicana ha cumplido un año de trabajo excepcional, sueños y momentos profesionales únicos. Así que se ha ganado unas vacaciones con creces. Feliz con lo que viene, Jacky confirmó que ya ha recibido el mejor regalo de Navidad que le podían dar: viajar a su Guadalajara del alma y pasar estas fiestas con los suyos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me toca pasar Navidad en familia en Guadalajara, a parte de con mis papás, con mis hermanos, mis sobrinos, con todos los tíos y primos de la familia, entonces va a ser una Navidad muy especial, mis niñas están contando los días y los segundos para que lleguen esas fechas", compartió de lo más ilusionada. Unas vacaciones que tiene más que merecidas y se ha ganado a pulso. Pero antes, toca ver quién se lleva la corona. ¡Suerte a todas!

