Jacky Bracamontes ventila momento travieso de Adamari López detrás de cámaras en Así se baila La presentadora mexicana no pudo resistirse a grabarlo todo a través de su teléfono móvil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que sucede detrás de cámaras en un programa de televisión no siempre se queda detrás de cámaras. Las redes sociales y los teléfonos móviles facilitan que hoy en día los televidentes puedan estar también enterados de lo que sucede fuera del aire en su show favorito. De eso sabe muy bien Jacky Bracamontes, la conductora de Así se baila (Telemundo), quien cada semana se convierte en una especie de reportera digital que captura a través de la cámara de su dispositivo móvil diferentes momentos que el público nunca vería al aire en el programa. Momentos únicos que llegan a ser tan simpáticos como el que grabó recientemente y que tiene como protagonista a la carismática presentadora puertorriqueña Adamari López. Adamari López Adamari López, detrás de cámaras en Así se baila | Credit: Facebook Jacky Bracamontes En la grabación, que Bracamontes publicó a través de su página de Facebook, donde supera los 3 millones de seguidores, se puede apreciar cómo Adamari no puede resistirse a tomar de la mesa de uno de los miembros del equipo de producción del programa una galleta mientras se encuentra reunida con sus compañeros jueces deliberando sobre el rumbo del programa. "Mira, esto no se ve bien desde ahí", dijo la expareja de Toni Costa mientras tomaba la galleta de la mesa y se la introducía en la boca. "Se ve bien así, mira", agregó de lo más simpática. Adamari López Adamari López toma una galleta de la mesa de un integrante del equipo de producción | Credit: Facebook Jacky Bracamontes "Aquí no hay cámaras", no tardó en comentar uno de los técnicos del show a su favor. Adamari, sin embargo, no tardó en percatarse de que sí había una cámara grabándolo todo. "Hay una acá", dijo señalando el teléfono móvil de Jacky. Adamari López Adamari López señala a Jacky Bracamontes | Credit: Facebook Jacky Bracamontes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más simpático del momento fue el comentario que le hizo la también actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales al dueño de la galleta mientras terminaba de engullirla. "Este pedazo no te iba a hacer bien", comentó de lo más traviesa la conductora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jacky Bracamontes ventila momento travieso de Adamari López detrás de cámaras en Así se baila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.