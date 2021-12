¡Vacaciones accidentadas! Jacky Bracamontes comparte el golpazo que se dio junto a su hija "¡Me duele todooooo". La actriz y conductora mostró un video del incidente que sufrió y que, afortunadamente, quedó reducido a un susto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Necesitaba vacaciones. Después de un año rompedor en términos de trabajo y de éxito tras éxito, Jacky Bracamontes se tomó su merecido descanso del que sigue disfrutando como una niña. Primero en México junto a su familia, ahora en Bahamas. Desde sus destinos sigue poniendo al día cómo están siendo estos días mágicos de no hacer otra cosa que estar con los suyos. En medio de esta alegría, la actriz también compartió un susto que puedo haberle costado un problema de salud. Ocurría junto a una de sus hijas mientras ambas montaban en los divertidos coches de choque. Adolorida por el golpe, pero sin perder nunca el sentido del humor, la también conductora mostró las imágenes que solo de verlas ¡duelen! "¡Me duele todooooo", escribió junto a este video en el que se puede ver a su hijita Renata al volante en los carritos chocones. Jacky está acostumbrada a las aventuras. Su esposo, el piloto Martín Fuentes es todo un aventurero y siempre les insta, con seguridad, a hacer cosas atrevidas para disparar la adrenalina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja y sus 5 hijas pasan unos días en las espectaculares playas de las Bahamas donde están disfrutando de sus atracciones, su mar y sus paradisíacos rincones. Sin duda, la compañía y el lugar perfectos para despedir un año de sueños cumplidos y recibir el 2022 como se merece, ¡con amor, alegría e ilusión!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Vacaciones accidentadas! Jacky Bracamontes comparte el golpazo que se dio junto a su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.