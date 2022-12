Jacky Bracamontes vive doloroso momento en pleno rodaje: "En mi vida me había pasado algo así" En medio de la grabación del spot navideño para Telemundo, la conductora sufrió un accidente inesperado que pudo costarle un gran disgusto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que no tiene Jacky Bracamontes es sentido del ridículo. Sencilla, divertida y sin filtros, la presentadora compartió con sus seguidores el embarazoso y doloroso momento que sufrió mientras rodaba con sus compañeros el spot navideño de Telemundo. Su parte consistía en un baile por todo lo alto junto a Carlos Adyan. Todo parecía ir viento en popa, risas, vueltas, ritmo... ¡y caída! Así es, la feliz mamá de cinco perdió el control y cayó al suelo. La situación asustó a todos los allí presentes por el fuerte golpe. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes | Credit: (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) Aunque la imagen duele solo de verla, finalmente la también actriz salió a la palestra para reírse de sí misma y de ese momento. También para dejar claro que todo está bien. "En mi vida me había pasado algo así… Pues siempre hay una primera vez", escribió junto al momento del accidente que mostró al mundo. A juzgar por las imágenes, a Jacky se le torció el pie y cayó. La largura del vestido y también su diseño de tubo, no ayudó a poder reaccionar a la caída. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, no hubo lesiones ni daños físicos, pero sí muchas risas y bromas, tal y como se puede escuchar al final del video. Finalmente todo quedó en un susto y el anuncio salió perfecto. ¡La caída no pudo opacar el glamuroso look de Jacky!

