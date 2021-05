¡Jacky Bracamontes sorprende a su marido con una fiesta de cumpleaños por todo lo alto! La conductora dejó a su marido Martín Fuentes sin palabras con un festejo inesperado e invitados de honor como Luis Fonsi. ¡Qué detalle tan bonito! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cada día, Martín Fuentes llegaba a su casa para reencontrarse con su esposa, Jacky Bracamontes y sus cinco hijas. Lo que no se podía esperar es que la presentadora le tenía preparada una sorpresa para el recuerdo. Con motivo de su cumpleaños, la también actriz se las ingenió para organizarle un festejo lleno de detalles y la mejor compañía. El momento fue registrado en video y el piloto no pudo esconder su alegría y gran emoción. "Gracias en especial a ti, Jacky, es la primera vez que me hacen una fiesta sorpresa. Te amo", escribió en sus redes el cumpleañero. Entre los invitados, además de familiares y amigos de toda la vida, no faltó un sonriente Luis Fonsi, gran allegado a la pareja que fue otro de los grandes cómplices de Jacky. Pero sin duda, fueron sus princesas y la reina de su corazón quienes alegraron cada minuto de este día con sus besos, sus abrazos y su compañía. "Me hizo muy feliz verte tan feliz", le escribió su esposa en una publicación posterior. Un día que llega justo después de otra hermosa celebración, la del día de la madre en la que tanto Martín como sus chiquitinas sorprendieron a la artista con flores, amor y muchas risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, para el cumpleaños del deportista, las mujeres de su vida vistieron su mejores galas y junto al resto de invitados disfrutaron de un exquisito manjar. Una deliciosa cenita y unas sonrisas interminables de las que Jacky dejó constancia en sus redes. ¡Qué cumplas muchos más!

